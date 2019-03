Atlético define un lugar en cuartos con Peñarol

Este viernes culminarán las series de octavos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. Atlético de Rafaela va por el pasaje a los cuartos frente a Peñarol de Elortondo, en el tercer y decisivo cotejo que se disputará en el Lucio Casarín a partir de las 21:30. Los árbitros serán Juan Fernandez y José Zweiffel.Tomando como referencia los duelos anteriores, no se puede aventurar nada. En el primer juego la Crema sacó adelante con un mejor cierre un duelo que fue parejo (69 a 64), mientras que en la revancha la gran diferencia que consiguió Peñarol (93 a 69), fue en el último cuarto, ya que hasta el final del tercer período estaba para cualquiera.En los demás encuentros de series igualadas se medirán: Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Almagro de Esperanza; Alma Juniors de Esperanza vs. Sportsman de Villa Cañás; Sportsmen Unidos de Rosario vs. Platense de Reconquista; y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Unión de San Guillermo. Ya están clasificados Brown de San Vicente, Racing de San Cristóbal y Argentino de Firmat.Cabe mencionar que las fechas de los cuartos de final serán: viernes 5, viernes 12 y viernes 19 de abril.INICIA EL PREPARATORIOEste viernes dará comienzo el torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El partido que abrirá el certamen será 9 de Julio vs. Peñarol, desde las 21:30 en el estadio Centenario por la Zona A, también integrada por Libertad y Unión que se enfrentarán el domingo en el clásico sunchalense.Por la Zona B, los dos partidos de la fecha apertura se disputarán el martes 2 de abril: Ben Hur vs. Quilmes y Atlético vs. Independiente.LIGA NACIONALEste viernes, Libertad de Sunchales vuelve al Hogar de los Tigres por la Liga Nacional. Desde las 21:30 el equipo de Sebastián Saborido recibirá a La Unión de Formosa. Dirigirán Fernando Sampietro, Gonzalo Delsaert y Alejandro Zanabone.