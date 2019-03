Panorama Político

ERAMOS POCOS YLLEGO LA CARTELERIAComo es costumbre en Rafaela, más allá de la campaña electoral el Municipio trata de ordenar la ocupación del espacio público que realizan los partidos políticos y sus candidatos. Está reglamentado que 30 días antes de la fecha del comicio, que en este caso será el 28 de abril para las primarias, se pueden colocar carteles en la vía pública. Por eso anoche salieron a la calle una especie de ejército de militantes y candidatos para instalar banners de todo tipo en los sitios estratégicos de la ciudad que garanticen una alta circulación de vecinos, sea caminando o al comando de cualquier tipo de vehículos.Al inicio de esta semana, la Secretaría de Gobierno municipal concretó el sorteo de espacios ubicados principalmente en los bulevares y otras avenidas, que suelen contar con un mayor tránsito. Estos espacios asignados ya están garantizados para los distintos candidatos, por lo que anoche el objetivo era ocupar aquellos que no estuvieron en el sorteo pero que aseguran una elevada visibilidad a los aspirantes a la intendencia, al Concejo y más.Por tanto, la geografía de la ciudad hoy amanecerá distinta, con muchas fotos de candidatos, algunos más serios y otros sonrientes en busca del voto de los rafaelinos. Aunque en realidad en espacios particulares destinados a publicidad en la vía pública ya se podían ver grandes imágenes, como la de Fernando Muriel (del partido vecinalista Rafaela Puede Más, aliado al Frente Progresista) o de Mauricio Basso, de Cambiemos. O incluso el precandidato a gobernador, Omar Perotti, quien aparece en las pantallas de video distribuidas en esquinas de gran circulación.VECCHIOLI CON SUCOALICION CIVICAEn esta elección, la Coalición Cívica formó una lista propia para competir en las categorías de intendente y concejales ante la imposibilidad de lograr un acuerdo. Fanática de Atlético de Rafaela, nieta del célebre poeta Mario e hija del reconocido ex camarista Omar, la licenciada en Ciencias Políticas Corina Vecchioli encabeza el espacio que tiene como emblema nacional a Lilita Carrió.Precisamente el lunes a las 20:00 hs. en el Salón Celeste de Atlético saldrá a la arena política cuando presente formalmente las candidaturas para las elecciones primarias del 28 de abril. Vecchioli compite en la categoría de intendentes -con Lalo Bonino, Leo Viotti y Mauricio Basso- en tanto que la lista de concejales tiene en primer lugar a Silvana Martín.LIFSCHITZ VIENEEL DOMINGOEl gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, hará escala en la ciudad pasado mañana para ser parte de la fiesta de Atlético de Rafaela que en este 2019 celebra los 100 años de su relación con el automovilismo deportivo. Es que este fin de semana se realiza el Gran Premio del Centenario que imitará el recorrido de la primera competencia organizada por el club de barrio Alberdi en 1919. Los coches de época -hasta ahora confirmaron su presencia 45 baquets de distintos puntos del país- surcarán los 320 kilómetros de caminos rurales de tierra, afirmado o ripio, y tramos de asfalto por rutas provinciales y nacionales, en el inicio de los festejos de los 100 años de automovilismo.Lifschitz, quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Progresista, no solo llegará para participar de las actividades de Atlético sino que también tenía previsto visitas a instituciones de bien público y quizás reuniones con empresarios locales.FERNANDO MURIELCIERRA EN ATLETICOHoy es el último día en que Fernando Muriel trabajará como coordinador del Nodo Rafaela, ya que desde el lunes comenzará una licencia sin goce de sueldo para abocarse de lleno a la campaña proselitista como cabeza del partido vecinalista Rafaela Puede Más, con el que aspira a ser el intendente de la ciudad a partir de diciembre. Nadie tiene la bola de cristal, pero el sector ha crecido desde el año pasado a tal punto de sentir que tiene chances, aunque todo dependerá del perfil de la campaña en abril.Salir a caminar, a hablar con los vecinos, intensa actividad en las redes sociales y quizás la participación en algún debate serán las acciones para aumentar en la consideración de los más de 70 mil electores que integran el padrón de Rafaela.Y como las elecciones se llevarán a cabo el 28 de abril, una semana después del fin de Semana Santa, en Rafaela Puede Más optaron por hacer un cierre de campaña bien tempranito. Será el 14 de abril quizás en uno de los salones de Atlético donde dirigentes y adherentes convergerán en un almuerzo. Lo que se dice planificación.¿PRESIDENCIALEN RAFAELA?Octavio Crivaro, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), desembarcará la semana próxima en Rafaela con un discurso de tono crítico hacia el resto de los candidatos. En la agenda figura un encuentro con sus socios locales, Nicolás Ferreyra precandidato a intendente y Matías Caloia como cabeza de lista de postulantes al Concejo.Quizás Crivaro llegue a la ciudad junto a Nicolás del Caño, precandidato a presidente de la Nación por la izquierda. Si finalmente se confirma, será el primer aspirante a la Casa Rosada en pasear por las calles rafaelinas en el marco de este 2019 electoral.HUMORCerramos esta columna con un poco de humor, de ese que se esparce a velocidad de la luz por los teléfonos celulares a través de las aplicaciones de mensajería instantánea. "Debido al (mal) humor social, Cambiemos no hará más timbreos sino ring rajes", dice contundente el chistecito en el marco de una crisis económica donde se acumulan indicadores negativos.No deja de ser tan gracioso como la bizarra situación del miércoles -día de paro de maestros, estatales provinciales y empleados municipales- en el edificio de calle Moreno 8: después de las 19 hs. mientras los concejales estaban reunidos en el sexto piso con dirigentes de clubes y de la Liga Rafaelina de Fútbol para evaluar el proyecto de ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en la ciudad, en la terraza (séptimo piso) los especialistas en control aviar contratados por el gobierno local hacían estallar artículos pirotécnicos para espantar a las aves de la plaza 25 de Mayo.