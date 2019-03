CARTA DE LECTORES

(ADN. Definición propia: algo que traemos desde Antes De Nacer)Sr. Director:Transitando por la banquina de la ruta que nos lleva a las grandes problemáticas de nuestra República, con seriedad pero sin perder el sentido del humor, quiero establecer algunos conceptos para llegar a ciertas conclusiones.La impronta es maleable y moldeable, y se va desarrollando y modificando con el correr del tiempo. El ADN nos viene "de fábrica". Pero son dos elementos que nos caracterizan y particularizan; somos distintos. Por eso me atrevo a pensar - en un primer y amplio análisis - que conociendo quién es y qué es una persona (en cuanto a su actividad: abogado, obrero, etc.) podemos inferir qué puede llegar a pensar y escribir, y en consecuencia, qué nos puede proponer.A partir de esa conclusión, estaríamos en condiciones de establecer un Decálogo de este tipo:1) Primera reflexión: está comprobado que la columna que publica un economista en un diario, tiene importancia capital y genera interés. Descanso.2) Segunda reflexión: un piloto de avión siempre nos dirá las cosas con mucha altura.3) Tercera: cuando un buzo debe abordar un tema delicado y sensible, seguramente lo hará con pies de plomo; a diferencia de un ingeniero químico, que ante la misma situación probablemente realice declaraciones explosivas.4) Si un músico tiene que definirse sobre un tema cualquiera, siempre dará la nota. Y dirá exactamente lo que piensa, sin bemoles.5) También a veces debemos poner algo de nuestra parte. Por ejemplo: si queremos captar lo que realmente nos dice en un mensaje un corredor de Fórmula Uno, sería importante que previamente hagamos un curso de lectura rápida.6) A veces tendremos que actuar a la defensiva: si un médico infectólogo nos envía un correo, cuidado, puede contener algún virus informático.7) Es importante evitar las situaciones de enojo, porque en una circunstancia de esa naturaleza, con un simple mensaje un ginecólogo nos puede mandar a un lugar que es su ámbito de trabajo.8) Si un transportista te despachó una carta, no dudes que la misma viene con una guía para usar y aplicar en la vida, y tiene mucha carga emotiva.9) Si un basquetbolista se despacha con un comentario sobre tu persona, seguro que te emboca.10) ¿Quién sino un trabajador del sector lácteo puede decir con más propiedad, que nuestro país tiene problemas como para hacer dulce de leche?Después de estas reflexiones agudas y punzantes, y siendo el presente un año electoral, propongo que estos diez puntos sean de análisis obligatorio para que podamos determinar con claridad, si los mensajes (propuestas) de los candidatos concuerdan con sus personalidades.De esta manera estaremos en condiciones de emitir nuestro voto con mayor certeza, para beneplácito y aceptación de todos.Y como a mí también me tocan las generales de la ley, espero que por el mensaje que transmito pueda recibir una consideración benigna. Gracias.