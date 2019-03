Por robos en Independiente realizaron reunión informativa

Debido a los reiterados robos a la institución en los últimos meses y en distintas dependencias, la Comisión Directiva llamó a conferencia de prensa para dar a conocer la situación y generar la toma de conciencia en los atalivenses, para la mayoría de los cuales, el club cumple una gran función social, no solo a nivel deportivo.La convocatoria tuvo lugar en la sede, el lunes 25 de marzo por la noche, habiendo ocurrido el último hecho delictivo el sábado 23 en la madrugada.Con presencia de vecinos de la localidad, algunos medios de comunicación social, también se encontraban autoridades comunales, referentes de distintas instituciones locales, integrantes del Comité de Seguridad, integrantes de las subcomisiones de la entidad y autoridades policiales, se llevó a cabo el encuentro."Estamos teniendo muchos actos de robos en la institución y no queremos quedarnos nosotros con eso sino hacerlo público para buscar entre todos alguna solución", expresó Daniel Ocampo, presidente del club. Indicando además, que "Es una institución deportiva y social en donde asisten muchos chicos y por eso creo que es importante defenderla entre todos".Por su parte, el presidente comunal Fabio Sánchez también expresó su preocupación por la situación que atraviesa la comunidad y la institución. "Hace tiempo que venimos trabajando sobre el tema de la seguridad dentro de la institución y en toda la localidad. No siempre es suficiente. Lo que se quiere hacer hoy es transmitirle al resto de las instituciones estos hechos, sumar ideas y al mismo tiempo que trasciendan más allá de Ataliva estas situaciones que estamos viviendo y que nos preocupan, sin dejar de hacer notar que es el gobierno de la provincia el encargado de velar por la seguridad de todos".La propuesta a nivel de Comisión Directiva y demás miembros de subcomisiones presentes, fue entonces, dar a conocer la problemática y tratar de arribar a soluciones a nivel comunidad mediante un debate.Las conclusiones, luego de realizado un intercambio de ideas entre los presentes, se pueden resumir en el pedido a la Unidad Regional V de más efectivos policiales (Ataliva cuenta sólo con cinco incluido el Comisario), que por esta misma causa no se los requiera en forma reiterada desde otras localidades cercanas y tratar en lo posible de resguardar la identidad de quienes ofrezcan datos tendientes a la solución de hechos delictivos.Por último, se obtuvo el consenso para peticionar a nuestros representantes en las cámaras de senadores y diputados provinciales, revean la legislación vigente en cuanto al accionar y a la sanción de los delitos por parte del poder judicial, en la medida en que esto sea posible, o al menos instalarlo en la agenda de la comisión a la cual correspondan estas inquietudes.