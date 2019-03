La sinfónica de la Provincia en tres localidades

La gira se extenderá por tres días, del viernes 5 al domingo 7 de abril, y es organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Organismos Musicales y la Dirección Provincial de Programación Territorial de la Secretaría General de Programaciones, en el marco del programa cultural "Querer, Creer, Crear. .. culturas en movimiento”, que pone en valor las expresiones artísticas y culturales de la provincia.Bajo la dirección del Maestro Juan Rodríguez, más de 80 músicos compartirán el escenario con la artista santafesina Claudia Correa y el dramaturgo Pablo Tibalt, los tres en calidad de invitados. También actuará la pianista Lilia Salsano, integrante del organismo sinfónico, como solista en una puesta en escena que presentará un programa conformado por fragmentos de obras de Beethoven, Smetana, Rossini, Grieg, Mozart, Tchaikovsky, Chopin y Mendelssohn.Conciertos AcadémicosSociedad Rural de San Carlos (Moreno 65)16 horas - Concierto Didáctico. Entrada gratuita21 horas - Concierto Sinfónico. Entrada libre y gratuita.Concierto SinfónicoClub Atlético de Rafaela (Dentesano 445)21 horas - Concierto Sinfónico. Entrada libre y gratuita.Concierto Sinfónico en familiaEscuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 266. "Ignacio Crespo" (Av. Mitre 1311)18:30 horas - Concierto Sinfónico. Entrada libre y gratuita.Siendo este el quinto año consecutivo en que la Sinfónica santafesina sale de gira por la provincia, las tres localidades que visitará se suman a una larga lista de distintas ciudades, municipios y comunas donde se ha presentado, como Villa Guillermina, Las Toscas, Villa Ocampo, Villa Ana, San Cristóbal, Villa Trinidad, Sunchales, Tostado, Villa Minetti, Gregoria Pérez de Denis, Reconquista, Romang, Vera, San Justo, Cayastá, Humboldt, Carlos Pellegrini, El Trébol y San Vicente.Programa itinerante que sale a recorrer las micro regiones de la provincia para crear con todos sus actores culturales sucesos, encuentros y circuitos que pongan en valor las capacidades artísticas y creaciones de nuestros músicos, bailarines, artesanos y microemprendedores. Unas 70 localidades y ciudades ya han hecho suyo este programa, con más de 15 mil inscriptos y 100 mil ciudadanos, quienes como público, lo han tomado como modo de comunicación, punto de encuentro, creación, expresión y modelo de convivencia.Es Licenciado en Dirección Orquestal por la “Royal Schools of Music” (Londres). Fue discípulo del Maestro Reynaldo Zemba (Argentina). Participó en cursos de perfeccionamiento y clases privadas con maestros como Guillermo Scarabino, Pedro Ignacio Calderón y Kurt Masur, entre otros. Fue Becario del Conductor’s Institute of South Carolina en 1999, teniendo como Maestros a: Donald Portnoy, Philip Greenberg y Victoria Bond, entre otros. Estudió en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Navarro Lara (España), graduándose con calificación sobresaliente. Dio inicio a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Fe, siendo su Director titular hasta 1989. Fue Director Artístico y titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la Banda Sinfónica de Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Banda Sinfónica y Coro Municipal de Santa Fe. Ha actuado como Director Huésped en numerosas orquestas en Argentina, Chile, México y España. Fue distinguido con el premio Mascara 2011 y en el año 2012 el Diario El Litoral lo premió como personaje distinguido del año en la categoría “Arte”. Desde el 2017 es Profesor Titular de la Cátedra de Dirección Orquestal en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral.Destacada pianista argentina, fue formada con los maestros: Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi. Premia da en numerosos certámenes a nivel nacional e internacional, Lilia actúa frecuentemente en festivales y conciertos en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia, Bélgica, Brasil, Paraguay y Uruguay, destacándose su recital durante el Festival Martha Argerich- Buenos Aires. Seleccionada por el Instituto Nacional de Música (INAMU) recibió el Subsidio Nacional para ser la primer pianista argentina en grabar la obra completa para piano del compositor Carlos Guastavino en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Entre sus grabaciones se encuentra la obra integral para piano de Virtú Maragno y disponibles en Spotify: Tangada for the Left Han d y Three Tangos de Flores-Villanueva (Perú – EE.UU.) y su participación en M. Clementi: Complete Piano Works, Editorial Musical d e Rosario. Posee una extensa e intensa actividad como solista junto a organismos orquestales de renombre, tanto en Argentina como en el exterior. Es Profesora Nacional Superior de Piano egresada de la Universidad Nacional del Litoral.CLAUDIA CORREA Y PABLO TIBALTAmbos con una amplia y nutrida trayectoria artística, vienen desarrollando proyectos escénicos en conjunto desde el año 2010.