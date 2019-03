Litoral Gas afirma que no se accedió a información sensible

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, se reunió este miércoles con autoridades de la empresa Litoral Gas en Rosario para tratar el robo de datos de los usuarios ocurrido recientemente. En el encuentro, la distribuidora de gas informó los alcances del hackeo sufrido y cómo se actuó al respecto.Del encuentro participaron por parte de Litoral Gas, el gerente Comercial, Leonardo Carrero; el jefe de Tecnología y Procesamiento, Darío Molina; el general General, Ricardo Fraga, y la asesora Legal, María Jimena Gutiérrez. Por la defensoría, además de Lamberto estuvieron el asesor Carlos Manera, el director de Atención a la Ciudadanía, Leandro Piazza, y el director de Asuntos Jurídicos, Mariano Vodanovich.Lamberto expresó a los representantes de Litoral Gas preocupación por “la cantidad de gente que recibió esta nota” y manifestó además que la falta de identificación en la notificación motivó una situación de preocupación en la población, “ya que mucha gente no sabía si la carta venía realmente de Litoral Gas o era apócrifa”. En ese sentido, relató que lo primero que se hizo desde la Defensoría fue llamar a la empresa para ver si realmente habían enviado la notificación y conocer más al respecto. “El problema es muy preocupante pero la nota generó más confusión. Más teniendo en cuenta que hablaba de un potencial peligro”, ilustró el defensor santafesino.Por su parte, los representantes de la empresa explicaron que el 30 de enero descubrieron una inusual cantidad de ingresos al sistema, lo que permitió detectar que “se estaban bajando automáticamente facturas de manera permanente” a través de un programa. También explicaron que no accedieron a información sensible de los usuarios. Indicaron, asimismo, que hubo intentos de descargar facturas que fueron infructuosos y que, además de la provincia de Santa Fe, se vieron afectados usuarios del norte de la provincia de Buenos Aires.Finalmente, la Defensoría del Pueblo reconoció que, con la respuesta recibida en un primer momento de la empresa y la comunicación pública que hizo la entidad, se llevó tranquilidad a quienes recibieron la comunicación de lo sucedido por parte de la empresa.