Autopista de la 34: solicitan información y piden audiencia para saber de avances

Vialidad respondió a través de un subrogante que los trabajos sobre la autopista tienen un "avance del 22,23% y que "la obra avanzó según cronograma". "No especifica fecha de inicio ni los tiempos de ejecución", afirman el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal, la Sociedad Rural y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. También reclaman saber si se hará la pavimentación de los tres caminos pedidos por el CCIRR desde la Variante hasta el área industrial.

Este miércoles, el intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal; Raúl Bonino; el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno; y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero; enviaron una nota a la administradora de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional -perteneciente al Ministerio de Transporte de la Nación-, Patricia Gutiérrez, para solicitar información sobre el avance de la autopista de la Ruta Nacional 34.El pedido recuerda que mediante otra nota del 23 de noviembre de 2018 se realizó una consulta sobre el proyecto, el cual fue respondido cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019 “pero sin brindar ningún tipo de información precisa”.Asimismo solicitan una reunión a la brevedad para ampliar la información y “poder compartir una respuesta con la comunidad rafaelina”.El texto indica lo siguiente: "nos dirigimos a usted en mi carácter de Intendente de la ciudad de Rafaela y en forma conjunta con el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región, el Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela y el Presidente del Concejo Municipal, con el objetivo de tomar contacto nuevamente, reiterando el pedido de información respecto del avance de la obra en autopista de la Ruta Nacional Nº 34 en el tramo Angélica - Sunchales. Mediante nota de fecha 23 de noviembre de 2018, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, realizó una consulta sobre el proyecto; el cual fue respondido cuatro meses después (8 de marzo de 2019), pero sin brindar ningún tipo de información precisa".De hecho, la nota tiene tan solo tres párrafos y con datos escasos, firmada por Martín Nahuel Zangirolami, que se presenta como subrogante a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política de la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir: no un funcionario de peso, sino alguien encargado del área de prensa. Y ni siquiera el titular."El tramo de Autopista Rosario-Sunchales por ustedes mencionado correspondiente entre la RN Nº 19 y la RP Nº 13, el cual está comprendido por 58 kilómetros, se encuentra próximo a reiniciar.El cambio de proyecto de autovía que estaba en ejecución a autopista provocó un descenso en el ritmo de los trabajos, debido a sus definiciones y aprobaciones", sostiene y ratifican que "el tramo se dividirá en dos etapas. A saber: 1º etapa, hasta el fin de variante en empalme con la actual RN 34. Segunda etapa: Rafaela-RP Nº 13, la cual se realizará en otra licitación posterior". "La obra incluirá los 3 kms. de ingreso a Sunchales", concluye. Claramente, no respondía a las dudas de Rafaela y la Región."En respuesta a la consulta realizada por el Centro Comercial, mencionan que el tramo de la autopista será ejecutado en dos etapas y que se incluirán los 3 kilómetros solicitados correspondientes al ingreso a la ciudad de Sunchales, pero no especifica fecha de inicio ni los tiempos de ejecución. Tampoco indica respuesta alguna a la propuesta realizada oportunamente al Ing. Javier Iguacel (exdirector de Vialidad Nacional), de incluir en el proyecto la pavimentación de tres caminos entre la Variante Rafaela y la actual traza de la Ruta Nacional 34, en la zona industrial de Rafaela. Estas conexiones serían de vital importancia para descomprimir el tránsito pesado en la ciudad, potenciando el desarrollo productivo de ese sector de la ciudad", dicen Castellano, Bonino, Rostagno y Ferrero y como consecuencia de esto, solicitan "a la brevedad una audiencia a fin de poder ampliar esta información, y poder compartir con la comunidad rafaelina una respuesta, ya que día a día nos manifiestan su preocupación e incertidumbre sobre el tema".