El Tribunal oficializaría no hacer lugar a la protesta

FOTO ARCHIVO NO SE MODIFICA./ Si hoy se conoce oficialmente, Libertad vendrá al Soltermam sin necesidad de sumar.

Este jueves se aguardaba el fin de la incertidumbre respecto a si cambiaba o no el mapa de la definición en la Zona 3 de la Región Litoral Sur, respecto de lo que se había producido el sábado a la noche luego de la penúltima fecha de este grupo del Regional Amateur. El Consejo Federal tendría la decisión tomada de no hacer lugar a la protesta de puntos realizada por Cosmos F.C., admitiendo su error en el conteo de las tarjetas amarillas del defensor Rafael Blasco, al cual había incluido el equipo sunchalense ante los santafesinos pese a que figuraba con 5 amonestaciones en el último Boletín Oficial.De todos modos, el ente punitivo del CF le devolvería el dinero de la protesta al equipo santafesino, ya que entiende que fue justamente una falla del ente organizador la que indujo a la protesta.Se esperaba que el fallo llegara a la Liga Rafaelina y se hiciera público en la noche de la víspera, aunque en principio no fue así.Recordemos que ese partido había finalizado 3 a 0 a favor de Libertad, que de tal modo se aseguró el primer puesto del grupo y evitará el primer cruce de play offs. Así las cosas, sin modificarse la tabla, Ben Hur visitará a Cosmos ya sin chances el domingo a las 16 en Santa Fe, mientras que 9 de Julio recibirá en el mismo horario a Libertad con el "1" asegurado y probablemente un equipo alternativo. Todo esto si los rumores de la resolución se confirman.Ben Hur depende de si mismo para lograr la clasificación, en caso de obtener un triunfo. 9 de Julio necesita ganar su partido y esperar que Ben Hur empate o pierda para quedarse con el tercer y último cupo para la segunda fase. Recordemos que ya Colón de San Justo, que queda libre en esta jornada, logró la segunda plaza.