Dólar cortó racha alcista pero sigue sobre los $ 44

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El dólar cortó ayer con la racha alcista, aunque se mantuvo por encima de los $ 44 en una jornada en la cual el Banco Central tomó medidas para intentar quitar presión sobre el tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa terminó este jueves a $42,67 para la punta compradora y a $44,65 para la vendedora.De ese modo, el billete registró un retroceso de 27 centavos, aunque en la semana acumuló un avance de $1,78. En los mostradores de Banco Nación, el dólar finalizó la rueda a $44,60; mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de ICBC a $44,95.Por su parte, el dólar mayorista perdió 25 centavos frente al miércoles al operar a $43,65 luego de siete subas consecutivas. El Banco Central concretó, como es habitual, dos licitaciones de Leliq. Por la mañana, el monto adjudicado fue de $91.732 millones con una tasa promedio de corte 68,237% y una máxima de 68,59%. Horas más tarde adjudicó $94.332 millones con un rendimiento promedio de 68,458% y un máximo de 68,647%.Durante este jueves, el organismo que conduce Guido Sandleris decidió poner en marcha nuevos límites para la tenencia de Leliq en un intento por desincentivar la fuerte dolarización de carteras.Mediante ese mecanismo, la autoridad monetaria buscará lograr un crecimiento de posiciones que los bancos poseen en Letras de Liquidez para que se dé un aumento en las tasas de depósitos de ahorristas.En la resolución difundida indicó también que la posición neta diaria los bancos en Leliq no podrá superar "su responsabilidad patrimonial computable del mes anterior".A lo largo de la jornada se dio un mejor clima en las plazas financieras internacionales, lo cual también contribuyó al retroceso del dólar, según analistas de la city porteña. El volumen negociado en el segmento de contado fue menor al del día anterior al llegar a US$ 608,156 millones.DUJOVNE, MACRIY LA COYUNTURAEl ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "analiza la coyuntura" y el impacto de la evolución del dólar junto al presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a pesar que el tipo de cambio estuvo fuera de la agenda en la reunión de Gabinete. "No hablamos del tipo de cambio", afirmó el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra.Y agregó: "Que no hablemos de un tema técnico en el Gabinete porque hay un tema con una agenda prevista, no quiere decir que el Ministerio de Hacienda no esté analizando la coyuntura y conversando con el Presidente y el jefe de Gabinete las medidas que pueden hacer falta".Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consultada sobre la misma problemática, respondió que "cuando haya que anunciar medidas lo hará el Ministro de Hacienda". "Hoy no se habló del tema y venimos a hablar de los temas tratados por el Gabinete", concluyó.