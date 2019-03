Entradas agotadas para las tres jornadas

Se agotaron las entradas para Lollapalooza Argentina 2019: asistirán 100 mil personas en cada una de sus tres jornadas.Luego de vender todas sus instancias de preventa -1, 2, 3 y 4- y los tickets a precio final, ya se agotaron todas las entradas para la edición 2019 de Lollapalooza Argentina, resaltó Teleshow.De esta manera, 100.000 personas por día recorrerán los cinco escenarios en donde se presentarán los artistas: serán más de cien shows de los estilos más variados los que animarán la sexta edición del festival más importante de la Argentina.La edición 2019 contará en su grilla con lo más caliente de la actualidad musical: Kendrick Lamar, quien visitará por primera vez el país, pasando por Arctic Monkeys, Twenty Øne Piløts y Lenny Kravitz aportando su cuota de rock. También habrá espacio para nuevas figuras como Post Malone y Sam Smith, que también llegan por primera vez a la Argentina.Cada día, la acción comenzará a las 12. Hoy, viernes 29 tendrá un Main Stage 1 de lujo que contará con los shows de Twenty Øne Piløts, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler, Portugal. The Man, Parcels y Years & Years tocarán en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.Por su parte, la segunda jornada del festival -sábado 30 de marzo- recibirá a Arctic Monkeys, The 1975 y Foals en el Main Stage 1; y a Troye Sivan, Fito Paez, Sam Smith y Tiësto en el Main Stage 2.Por último, Kendrick Lamar será el encargado de cerrar el Main Stage 1 el domingo 31. Mientras que el final de la jornada será con el show de Odesza en el Main Stage 2. El mismo día estarán las presentaciones de Lenny Kravitz, Paulo Londra y Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso, entre otros.Con diferentes áreas para toda la familia como Kidzapalooza, Rock & Recycle y Espíritu Verde entre otras, Lollapalooza Argentina sigue posicionado como el evento de música, arte, moda y gastronomía más importante de Argentina. En el Hipódromo de San Isidro también habrá activaciones de las marcas más importantes para disfrutar al máximo la experiencia Lollapalooza.