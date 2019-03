El desafío que pudo cumplir Gisela Risso

Gisela Risso, una humbertina que practica taekwondo (es cinturón negro) y tiene debilidad por el ciclismo en sus diferentes modalidades, pudo hacer realidad un sueño, al unir su localidad con el norte argentino.Pedaleó 1.186 kilómetros en su trayecto de ida y otros 300 en el regreso, que en su último tramo completó en tren, en lo que ella define como "un desafío que vine postergando en los últimos tiempos por razones laborales, pero que en definitiva pude concretar en mis recientes vacaciones".Sobre la travesía, Gisela comentó que "salí de Humberto, absolutamente sola, algo que generó algún tipo de resistencia, al principio, en mi familia, pero al final, logré convencerlos; la mayor preocupación, era la seguridad, que hoy realmente es un tema muy preocupante, pero felizmente todo salió bien"."Por ese motivo, pedaleaba únicamente de día y por caminos alternativos, por el peligro que representa hacerlo por la Ruta 34; durante los primeros días hizo muchísimo calor y cuando llegué a Santiago hacía 54º; el esfuerzo fue muy grande, pero realmente estaba bien preparada físicamente", agregó.Gisela señaló que "hasta el quinto día estuve pedaleando sola, pero después lo hice acompañada, algo que me dio una mayor tranquilidad; finalmente pude llegar a Purmamarca, que era mi meta"."Fueron ocho días, por supuesto, descansando siempre durante la noche, pero cuando llegué tuve una sensación maravillosa; a la vuelta, hice unos 300 kilómetros sobre la bicicleta, pasando por Tafí y Amaicha del Valle" y finalmente "me vine en tren desde Tucumán hasta Rafaela".Gisela le agradeció "a mi familia y amigos, al igual que a toda la gente que me alentó en este sueño" y adelantó que competirá en "el Transmontaña y en la Copa Carlos Paz".