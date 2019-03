Seis policías detenidos por golpear a pareja gay

SANTA FE, 29 (NA). - Seis policías fueron detenidos ayer tras ser acusados de haber maltratado y golpeado a una pareja de jóvenes gays en la localidad santafesina de Santo Tomé, cerca de la capital provincial.Se trata de efectivos del Comando de Santo Tomé, dependencia a la que pertenecen.En tanto, otros nueve uniformados sospechados fueron pasados a disponibilidad, aunque permanecen en libertad.Los jóvenes Alexis y Nahuel, de 27 y 29 años, fueron detenidos en un primer momento porque los policías consideraron que circulaban en un "auto sospechoso".Los uniformados siguieron a la pareja a su casa y como se negaron a salir de la misma, ya que argumentaban que los efectivos no contaban con órdenes de arresto, fueron maltratados y llevados a la Comisaría local, según el relato de los jóvenes a medios locales.Sin embargo, el maltrato se convirtió en golpiza cuando los policías se dieron cuenta de que se trataba de una pareja del mismo sexo."Cuando escucharon que le dije a Nahuel `Quedate tranquilo, mi amor´, se pusieron como locos. `Ah, pero son putitos, son novios. Mirá cómo lloran los maricones´, decían. Nos retorcieron los testículos, nos tocaron, nos metieron un dedo y nos decían que no los miremos a la cara. A mí me decían: `Así que sos discapacitado, sos enfermito vos´, contó Alexis al sitio del diario La Capital.El joven padece de una delicada condición de salud desde hace siete años como consecuencia de un grave accidente de tránsito, por el cual debieron colocarle un implante de acrílico en el cráneo.La grave situación duró alrededor de cuatro horas, cuando familiares de la pareja se presentaron en la Comisaría.En el hecho investigado intervino Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariela Jiménez.El jefe de la Unidad Regional I, Ricardo Motta, había afirmado el pasado miércoles que la pareja fue detenida por exceso de velocidad y resistencia a la autoridad y que sus dichos se contraponen con los de los agentes policiales."Si tenemos algún reproche administrativo que hacerles se hará, y luego de la investigación será la Justicia la que se expida sobre esta circunstancia", había señalado antes de que se lleve a cabo la detención de los agentes.