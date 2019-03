El parque fotovoltaico está un poco más cerca

La sesión del Concejo Municipal de ayer fue breve, pero no por eso menos intensa. Como principal punto, se decidió darle el aval a la posible instalación de un parque fotovoltaico a la vera de la futura Variante de la ruta 34, a 2 km. al sudoeste del Cementerio.Técnicamente, el Cuerpo Legislativo sacó el impedimento para construir esta instalación. Quizás técnicamente no era necesario, pero prefirieron no correr riesgo alguno. Ahora, la empresa que propuso instalarlo deberá ganar la licitación del programa Renovar III, prevista para mediados de año. De ganarla y concretarse la obra, permitirá contratar hasta 200 obreros para su construcción y generará energía para entre 5.000 y 8.000 viviendas. Esto es, aproximadamente, entre un 1/6 y un 1/4 de la población de Rafaela.También se reclamó por la baja del Hospital "Orlando Alassia" como prestador nacional para cirugías de cardiopatías congénitas (hubo modificaciones al proyecto original), y por la falta de reglamentación de la ordenanza que propone un programa para los celíacos en la ciudad.Declararon de interés municipal a la "Campaña de la Media" y solicitaron detalles de los controles realizados con radares.