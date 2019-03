Convocarían a paritarias, pero ¿sin más paros?

La tensión en la paritaria no se detiene. Los docentes ya tienen más medidas de fuerza preparadas y el resto podría tomar el mismo camino. Y es por eso que el Gobierno provincial tendría una decisión tomada con respecto a la discusión salarial: habría diálogo pero sin paros.Ayer, LT10 adelantó que el lunes se llamaría a reunión paritaria sólo a los gremios de ATE y UPCN. Según se dejó entrever no pasaría lo mismo con los gremios docentes debido a las medidas de fuerza que ya tienen programadas para la semana venidera.De ser así, y al no haberse concretado una convocatoria para el día de hoy,No hay tiempo suficiente como para revertir la medida (se necesitan, al menos, tres días y solo quedan dos). De esta forma:dado que el martes es feriado (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas) y miércoles y jueves se llevarían adelante las medidas de fuerza.Ayer hizo declaraciones el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, dijo que "hay espacio para el diálogo" con los trabajadores pero reclamó prudencia para que la propuesta no "comprometa una cantidad de recursos que luego no estemos en condiciones de cumplir"."Siempre hemos planteado que dentro del costo fiscal que supone para la provincia la propuesta que presentamos la semana pasada, desde ya que hay espacio para el diálogo y tratar de encontrar una forma de asignación de esa masa de recursos que satisfaga plenamente el reclamo de los diferentes gremios", sostuvo el funcionario en diálogo con LT8 de Rosario.Hacia el final, el titular de Economía indicó que "más que mejora, lo plantearía en términos de reformulación de la propuesta sin que eso signifique una mayor cantidad de recursos. Quizás una asignación diferente en función de los niveles salariales. Hay variantes, pero la masa de recursos puesta sobre la mesa de negociación salarial la semana pasada es lo que, a nuestro entender, resulta el máximo esfuerzo que el conjunto de la sociedad santafesina puede hacer en este contexto".