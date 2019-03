MotoGP comienza hoy su actividad en Termas

El Gran Premio Motul de la República Argentina dio comienzo ayer con la primera actividad oficial en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, donde se realizó la conferencia de prensa con la asistencia de los pilotos que ocuparon los seis mejores lugares en la primera fecha de la temporada, que se disputó en Qatar.Participaron del encuentro con el periodismo nacional y extranjero Andrea Dovizioso, Marc Márquez, Cal Crutchlow, Alex Rins, Valentino Rossi y Danilo Petrucci, quienes dejaron estos conceptos:"Espero ser más competitivo este año, porque en el 2018 batallé demasiado sin llegar al podio. Anticipan días con variantes en el clima y por ese motivo va a ser difícil trabajar en las prácticas si se dan esas condiciones, sobre todo en las líneas de marcha, los neumáticos y la puesta a punto; esperamos encontrar un buen balance de la moto". (Andrea Dovizioso - Ducati)."Argentina es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de manejo, pero hay que ver qué pasa con el clima durante el fin de semana. Como siempre trataremos de enfocarnos el cien por ciento en la carrera. Nuestra velocidad aquí normalmente es buena, pero por alguna extraña razón el domingo no logramos el mejor resultado". (Marc Márquez - Honda)."Inmediatamente después de Qatar me puse a pensar en la carrera de Argentina; gané el año pasado y vengo con las mejores expectativas. Espero hacer un buen trabajo también en esta oportunidad. No diría que es un circuito que me gusta y definitivamente, no es uno de mis favoritos, pero los resultados siempre fueron muy buenos". (Cal Crutchlow - Honda)."Llegamos a esta fecha con mucho entusiasmo, yo me siento bien y la moto está en un nivel óptimo. Mi primer podio fue en Termas, el año pasado, con un tercer puesto. En esta oportunidad hay que prestar atención a las condiciones climáticas, pero el resto está todo bien. No sé si podré ganar, pero tengo más experiencia que el año pasado y la moto es más veloz y confiable". (Alex Rins - Suzuki)"Argentina es una pista particular por el trazado, el asfalto y el clima. Ojalá que tengamos suerte y no llueva para la carrera. Tenemos que trabajar duro con el equipo porque no estamos lo fuertes que queremos. Hay que mejorar, así que tenemos que aprovechar las prácticas para lograr la mejor puesta a punto para el domingo". (Valentino Rossi - Yamaha)."Es una pista que me gusta, aunque nunca logré puntos en Argentina, un poco por mala suerte y otro poco por errores propios. Mi objetivo es luchar siempre con los más veloces, y pretendo estar entre los cinco primeros. Vamos a tener que esperar las prácticas y después ver cómo se presenta la carrera". (Danilo Petrucci - Ducati).El cronograma para hoy es el siguiente:Práctica Libre 1 Moto3;Práctica Libre 1 Moto2;Práctica Libre 1 MotoGP;Práctica Libre GP3 de las Américas;Práctica Libre 2 Moto3;Práctica Libre 2 Moto2;Práctica Libre 2 MotoGPClasificación GP3 de las Américas.