“La casa está abandonada, y yo me hacía un ranchito atrás”

Después de recibir un llamado del servicio de Emergencias 911, personal policial de la Subcomisaria 1ª se hizo presente en una propiedad ubicada en barrio Mora, en la intersección de calles Geuna y Zurbriggen.Al arribar al lugar, los uniformados observaron una motocicleta tipo 110 c.c. color negra, estacionada frente a la finca en cuestión, y desde el patio trasero de la propiedad salió un varón desconocido gritando a viva voz que: “Esta casa está abandonada, a mí me echaron de mi casa y yo me estaba haciendo un ranchito atrás”, aludía el ocupante ilegal, conocido en la jerga como “ocupa”, siendo que la vivienda se encuentra cercada con tejido perimetral.La policía procedió así a la aprehensión del ilegal ocupante de la vivienda, siendo este un joven de 19 años identificado como Tomás R., quien a la fecha se encuentra sin domicilio real, por lo que fue trasladado a sede de la Subcomisaría 1ª junto a la motocicleta secuestrada.Al tanto de los pormenores del caso, la fiscal interviniente Dra. Mirna Segré, ordenó se inicie una causa por el delito calificado como “violación de domicilio”, y que una vez concluidos los trámites legales Tomás R. recupere su estado de libertad.Rato después se hizo presente en la vivienda en cuestión, Sandra Mabel C., de 34 años, quien hizo saber que es la legítima dueña de la casa, y que una vecina la llamó avisándole que se había “metido un tipo”, agregando que hace un tiempo su casa se incendió y que mientras espera que la Municipalidad le entregue unas aberturas que necesita para habitar nuevamente la casa, está viviendo temporalmente en la casa de sus suegros y por eso que la vivienda se encuentra desde hace un tiempo vacía.