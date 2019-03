Llop, con una duda en el fondo

Con Ferrero descartado para el domingo, Masuero parece haberse ganado un lugarcito. Se aguarda por la recuperación de Rodríguez. Si el uruguayo no llega ingresará Fernández Colombo. El resto: el mismo once que viene de caer ante Temperley.

El domingo, Atlético de Rafaela tratará de volver a la victoria y así sumar esperanzas de cara a las últimas fechas del torneo de la B Nacional, soñando con meterse entre los ocho que jugarán el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga.Pensando en el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero, Juan Manuel Llop probó un posible equipo en el entrenamiento futbolístico que tuvo lugar en la mañana de ayer en el estadio Monumental. Aún hay un par de dudas en el equipo dirigido por el “Chocho”, ambas en la defensa.Con Gianfranco Ferrero descartado por una tendinopatía en el aductor el DT se ve obligado a modificar en el fondo y el ingreso de Abel Masuero parece prácticamente un hecho. Habrá que esperar si esta es la única modificación ya que Sergio Rodríguez, con un traumatismo en la rodilla derecha, ayer volvió a trabajar diferenciado y el que estuvo dentro del equipo titular fue Nazareno Fernández Colombo.Si el uruguayo llega, Zalazar pasaría a ocupar la banda izquierda de la defensa y la zaga la conformarán Masuero-Rodríguez, quedando en el banco Fernández Colombo.En el ensayo futbolístico de ayer el XI inicial tuvo a: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Masuero, Nicolás Zalazar y Fernández Colombo; Enzo Copetti, Lautaro Navas, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.El que no pudo finalizar el entrenamiento por un fuerte golpe fue Copetti, que chocó con Marcelo Guzmán y se retiró con mucho dolor en su pierna derecha. El chaqueño no tendrá inconvenientes para estar en el juego de pasado mañana.Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy y posiblemente Llop pueda confirmar el once titular para enfrentar a los santiagueños, por la 22° fecha de la B Nacional.