Buen comienzo de Atlético

La temporada de Divisiones Inferiores de la Primera B Nacional se puso en marcha y Atlético de Rafaela tuvo un debut prácticamente perfecto. Se enfrentó con Olimpo de Bahía Blanca en esta primera fecha ganando cinco encuentros y empatando el restante.Este sábado, por el segundo capítulo de la Zona A, los pibes de la ‘Crema’ se estarán midiendo con Defensores de Belgrano.En el predio Tito Bartomioli:Atlético de Rafaela 3 (Portillo x 2 y Hermann) vs. Olimpo 0.Atlético de Rafaela 2 (Fraire y Alfano) vs. Olimpo 1.Atlético de Rafaela 1 (Leineker) vs. Olimpo 0.En Bahía Blanca:Olimpo 1 vs. Atlético de Rafaela 1 (Pitavino).Olimpo 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Luna x 2 y Jappert).Olimpo 1 vs. Atlético de Rafaela 1 (Stricker).