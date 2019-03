"Para alegría de muchos, mi ciclo en la selección ya está"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El delantero del Chelsea Gonzalo Higuaín aseguró ayer que, "para alegría de muchos", no continuará en la Selección argentina de fútbol, al tiempo que dijo que le "duele" cuando lo "critican con maldad" y dejó la puerta abierta para volver a River en el futuro.De esta forma, Higuaín se sumó a Javier Mascherano y Lucas Biglia, quienes habían anunciado su retiro de la Selección tras perder con Francia en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. "Para alegría de muchos, y de otros no tanto, mi ciclo en la Selección ya está, como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy", afirmó el delantero en declaraciones al canal Fox Sports.El "Pipita" cuestionó que "en Argentina se critica más lo que uno no metió (los goles), que lo que metió", y resaltó que "los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial".Al igual que Biglia, criticó los memes y las burlas en las redes sociales y afirmó que "cuando critican con maldad a todo el mundo le duele"."Después está la dimensión que quieras darle. Vi sufrir más a mi familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", subrayó Higuaín.El delantero se refirió al gol que convirtió en 2014 contra Bélgica y que llevó a la Selección argentina a jugar la semifinal del Mundial de Brasil, y recalcó: "Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie".Además, al ser consultado sobre su futuro y un eventual regreso a River, Higuaín agregó: "La puerta a River nunca se cierra".