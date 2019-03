Pirotecnia: no multarían a los clubes y la ordenanza se aprobaría en una semana

Los concejales de la ciudad se mostraron dispuestos en avanzar con la ordenanza que busca prohibir la pirotecnia de alto impacto sonoro en nuestra ciudad, luego de las dos reuniones que realizaron en el día de ayer. La primera, con el Fiscal Municipal Daniel Galloppo y por la tarde, con los representantes de diferentes clubes, a través de la Liga Rafaelina de Fútbol.De acuerdo a lo que se pudo saber, todo está dispuesto para que el próximo lunes se le dé despacho al proyecto, aunque sufriendo algunas modificaciones. Posteriormente, se trataría en el recinto el próximo jueves, dado que entienden que en esta colisión de derechos (la de la comercialización de un artículo habilitado nacionalmente versus el de los niños, las mascotas, los ancianos, y todos quienes sufren el uso de la pirotecnia) gana la sociedad por encima de los intereses particulares.Galloppo dejó en claro que no se pone en riesgo al patrimonio del Municipio en el caso de que se judicialice y que haya un fallo en contra de la futura normativa. Eso terminó tranquilizando a los legisladores locales, quienes se convencieron de que sería necesario avanzar. Sin embargo, el abogado dejó en claro que, para él la ordenanza no debería ser prohibitiva, sino restrictiva. Es que si se prohíbe, se podría accionar judicialmente, entendiendo que se prohíbe el legítimo ejercicio del comercio, determinado por el artículo 28º de la Constitución Nacional, dado que los elementos de pirotecnia están habilitados a nivel nacional.En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Galloppo marcó que en fallos anteriores "si bien no han desconocido la potestad de regular la actividad, se ha entendido que la prohibición total de uso, venta, acopio, etc, es excesiva y por lo tanto, atenta en contra de la comercialización lícita". "Hay un fallo reciente de Corte Suprema de la Justicia de Buenos Aires, en una causa de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) contra la Municipalidad de General Alvarado. Allí se considera inconstitucional a la ordenanza, porque excede el marco de las garantías constitucionales porque lo prohíbe completamente. Aunque sin consecuencias directas, solo deberán adecuar la ordenanza. Se le dio un plazo de 6 meses a esa Municipalidad", dijo.Pero, en el caso de Rafaela, no sería absoluta, dado que la pirotecnia lumínica seguiría estando habilitada. Para Galloppo, "en tanto y en cuanto se regule razonablemente, es posible que se pueda regular la actividad sin que sea atacada. El problema es qué alcance se le puede dar al término 'pirotecnia sonora', porque hay muchos tipos de pirotecnias autorizadas, porque si bien es lumínica, algunos también tienen impacto sonoro. Es una discusión sobre el límite. Pero es un espacio saludable. Está bien que todos los actores den su punto de vista. Incluso, que un juez dé un punto de vista, porque no será definitivo hasta que llegue a instancias superiores, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación".Dicho de otra forma: nada evitaría que la CAEFA, si lo entiende necesario, se presente en la Justicia. "Incluso, me han hecho llegar un dictamen jurídico, en donde analizan la situación de estos puntos que comento. Ellos consideran que es una actividad lícita, permitida, regulada y reconocen que el Municipio puede regular la actividad. Pero lo puede hacer limitándola y no prohibiéndola", agregó Galloppo. Dicho de otra forma: no corre riesgo el patrimonio del Estado."Entiendo que si lo analizo desde estrictamente lo jurídico a través de una jurisprudencia que ni siquiera es de nuestra provincia, habría que morigerar el efecto de la prohibición en una actividad lícita. Es un debate que empieza, no que concluya. Quizás, a partir de este debate, la gente comience a tomar conciencia de que no es necesario para divertirse", completó el Fiscal.SIN SANCIONES A LOS CLUBESPor la tarde, se llevó a cabo el encuentro con Fabián Zbrun y Fernando Manfredi (presidente y vice de la Liga Rafaelina de Fútbol - LRF-), y diferentes dirigentes de clubes de la ciudad (Flavio Barolo, Pablo Barberis, Sergio Trejo, Claudio Clemenz, Juan José Torti y Claudio Astessano. Más tarde se sumaron Eduardo Gays y Enrique Bergesio).Curiosamente, durante los primeros minutos, detonaron varias bombas de estruendo. Incluso, el presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino, se mostró molesto y hasta pareció dar a entender que provenían de hinchas de los clubes. Pero no: formaba parte de las actividades de "control aviar" que realizaba el Ejecutivo Municipal, que se dieron por segundo día consecutivo. La falta de sentido de la oportunidad fue asombrosa.Zbrun delegó la responsabilidad del planteo institucional de la Liga a Manfredi y este fue claro y contundente: no solo planteó el apoyo de la LRF al espíritu de la ordenanza, sino que también dejó en claro que los clubes ya tienen sanciones por el uso de la pirotecnia."He notado que responde a necesidades reales que tienen sectores de la sociedad. Estoy seguro que responde a las mejores intenciones. Todo el mundo coincide. Nosotros no venimos a oponernos a la ordenanza sino que venimos a darle el apoyo a lo que podemos", dijo y agregó: "en lo particular a los clubes de fútbol surge una sanción de multa a esta ordenanza. En el caso de los clubes tienen legislación propia desde FIFA, con alcance mundial. No sólo regula a los jugadores sino a clubes, hinchadas, árbitros etc. El código de penas sanciona con multas que van hasta 500 entradas de valor real y hasta por 6 fechas. También podría caber la quita de puntos".Además marcó que, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia ordinaria, en donde quien acusa debe aportar pruebas, aquí se revierte la carga de la prueba y se debe demostrar la inocencia. "Estamos indefensos si el árbitro nos informa", sentenció. En ese ámbito de la "Justicia deportiva", se habla de que el club organizador es responsable de lo que ocurra también en las "inmediaciones" del estado. "Ese concepto no tiene una cota física. Es muy imprecisa".En tal sentido, indicó: "el club no puede defenderse y lo deberá pagar. Si a eso se le suma la ley del deporte que lo sanciona los pone a los clubes como los patos de la boda. Los pone a los clubes en una situación delicada desde el punto de vista económico". Aunque, sentenció: "la multa es lo de menos, porque se termina pagando. El tema son las suspensiones o las inhibiciones"."No pretendemos ser exceptuados. Pero si que la parte punitiva debería ser repelida", concluyó.Algunos dirigentes de Atlético plantearon cuestiones particulares, que también deben ser atendidas, como por ejemplo, que su estadio forma parte de los lugares en donde se juegan partidos de Copa Argentina, cuya organización no depende del club. O, también, las carreras de TC, organizadas -principalmente- por la ACTC.Ante esta situación, los concejales comprendieron la preocupación de los dirigentes y el artículo que hace referencia a los clubes podría ser eliminado (como propone Jorge Muriel, por ejemplo) o sufrir algunas modificaciones. En todos los casos, esto se tratará el próximo lunes, momento en que se le dará despacho al proyecto.SIN REUNIONLa Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales habían planteado la posibilidad de una nueva reunión. Esto no sucederá. De esta forma, todo hace suponer que en el próximo jueves, se trate este proyecto en el recinto.