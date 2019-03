Ante la crisis, Macri dijo que "los argentinos tienen que aguantar"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri se refirió ayer a la suba del dólar y consideró que "los argentinos tienen que aguantar" y "tirar del mismo carro", en una jornada preocupante en el mercado cambiario. La moneda norteamericana trepó este miércoles por encima de los $ 45 en algunas entidades financieras y marcó un nuevo máximo histórico al cerrar a $ 44,92 promedio para la venta frente a una firme demanda de divisas a pesar de que el Banco Central volvió a elevar la tasa de Leliq.En lo que va del mes, el "billete verde" acumuló un incremento de casi 12 por ciento pese a las elevadas tasas de interés dispuestas por el Banco Central."No hay soluciones mágicas", sostuvo el primer mandatario, quien resaltó que "los argentinos tienen que aguantar".En entrevistas radiales, evaluó: "Todos los argentinos tenemos que tirar del mismo carro"."Es muy importante que lo entendamos. Nadie la tiene fácil en el mundo", enfatizó y argumentó que "el dólar sube lo mismo en Brasil, en Turquía y en todas partes". "Hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Hoy nosotros tenemos una política monetaria seria", remarcó Macri, al tiempo que destacó: "Vamos a tener un superávit comercial de 10 mil millones de dólares, el turismo receptivo crece todos los días".De ese modo, indicó: "Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, lo que no significa que si el mundo se devalúa frente al dólar, nosotros no devaluemos". Según el jefe de Estado, "dar marcha atrás sería una catástrofe".El presidente visitó Córdoba para encabezar la apertura de la edición número ocho del Congreso Internacional de la Lengua Española y desde allí admitió: "No se puede vivir con esta inflación". "En las reformas económicas, con el punto de partida espantoso, que nos quedamos sin crédito y la sequía, nos dimos un golpe espantoso", puntualizó.MASSAEl precandidato a presidente por Alternativa Federal Sergio Massa respondió ayer a una frase que había pronunciado el presidente Macri y le reclamó que "cambie ya el rumbo" o -aseguró- lo van a cambiar "los argentinos en octubre", en referencia a las elecciones nacionales.De esa forma, el líder del Frente Renovador aludió a unas declaraciones recientes del jefe de Estado, quien había dicho que de ganar las elecciones de este año, en su próximo mandato irá "en la misma dirección" en materia económica pero "más rápido". "Si acelera solo logrará que en el choque haya más heridos. Cambie ya el rumbo. Su rumbo equivocado lo vamos a cambiar los argentinos en las urnas en octubre", planteó Massa en su cuenta de Twitter."Bajar impuestos, rediscutir el acuerdo con FMI, mejorar el consumo recuperando salarios y jubilaciones, y tener un programa serio de crecimiento y exportaciones... ese es el rumbo", continuó el ex intendente de Tigre, al proponerle a Macri una agenda alternativa de cuatro puntos.En su mensaje dirigido al Presidente, Massa advirtió: "Su rumbo es de inflación, devaluación permanente y despidos. Doble ya porque este micro choca. Y van millones de argentinos arriba que con sus curvas y aceleradas caen todos los días".