Girasol: menos superficie pero más rindes

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, elaboró un trabajo referido al resultado económico de la campaña de girasol 2018-2019. El informe toma datos del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), que informó en su momento, una superficie sembrada con girasol en los doce departamentos del centro-norte de Santa Fe de 123.100 ha en la campaña 2018/19, un 3,4% por encima de lo registrado la campaña pasada. Esto constituye un máximo histórico desde que el relevamiento cubre 12 departamentos (campaña 2014/15) entre ellos Castellanos.Sin embargo, se evidenció una importante pérdida de área, del 10,9%, debido a diversos eventos climáticos ocurridos entre diciembre y febrero que provocaron abandono de lotes. La superficie, finalmente, cosechada fue un 7,8% menor respecto a la campaña 2017/18, alcanzando 109.630 ha.En conclusión, la producción total superó levemente la registrada en el ciclo agrícola pasado, con 230.190 tn. Los rendimientos promedios por hectárea para los doce departamentos del centro-norte provincial fueron de 21,0 quintales por hectárea, valor 8,5% superior al del año pasado. Cabe señalar que a nivel nacional, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se espera una producción de 3,9 millones de toneladas y un rinde promedio nacional de 21 qq/ha.En cuanto a los precios, el informe del CES sostiene que en el mercado nacional los precios de la oleaginosa se mostraron muy por debajo respecto de los valores del año pasado. El promedio de las cotizaciones diarias del mercado de Rosario del mes de enero y primera quincena de febrero fue de u$s/tn 219,2, un 28,1% menor a igual promedio del 2018.El principal subproducto comercializado –aceite de girasol– también mostró bajas considerables tanto en el mercado local como internacional. Según los precios FOB publicados por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, los mismos pasaron de u$s/tn 742,0 en enero de 2018 a u$s/tn 622,0 en enero de este año.Asimismo, el trabajo del CES analiza la rentabilidad que tuvo el cultivo en el centro-norte de la provincia y señala que se ha observado en este ciclo productivo, resultados positivos en las explotaciones de esta oleaginosa.Para el ejemplo de la zona del departamento Las Colonias, el margen bruto promedio de los productores que trabajaron sobre campo propio fue de u$s/ha 172,1. En cuanto a quienes realizaron su producción bajo régimen arrendamiento, los ingresos no alcanzaron a cubrir la totalidad de los costos.En el caso referente a la zona del departamento General Obligado, el margen bruto promedio por hectárea para producciones en campo propio fue de u$s 211,3, favorecidos por los excelentes rindes obtenidos en esta campaña. Por otro lado, gracias a menores costos de alquiler en la zona, el margen bruto sobre campo arrendado también fue positivo (u$s/ha 106,4).En general, dice el informe elaborado por el CES, se observó que los mayores rendimientos en la presente campaña pudieron compensar la caída en los precios de la oleaginosa. Sin embargo, cabe aclarar que no todos los productores corrieron la misma suerte, ya que los excesos hídricos provocaron, en mayor y menor medida, pérdidas en peso y calidad de grano (afectando los márgenes obtenidos) y hasta pérdida de lotes.