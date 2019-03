"La falta de leche no es porque cambiaron los hábitos de consumo, sino por costos"

"La falta de leche no es porque cambiamos los hábitos de consumo, sino porque los costos de producción son bajos desde hace cuatro años", consideró Raúl Catta -presidente de la Asociación de Productores de Leche- en declaraciones a una radio de Formosa.De acuerdo a InfoCampo, el dirigente explicó que el litro de leche en tambo vale U$S 0,30, mientras que al productor le pagan U$S 0,20.EL ESTADO LEDA LA ESPALDA"Por esto, el año pasado cerraron más de 500 tambos en el país", remarcó seguidamente.Por otra parte, Catta lamentó que "si las industrias procesadoras no dicen que el precio va a subir, la lechería va a desaparecer. No hay incentivos para el sector, teniendo en cuenta que es más grande que el automotriz. Sin embargo, desde el Estado se le da la espalda".CAMBIO DE RUBROAsimismo, afirmó que en la actualidad "muchos productores ya cambiaron de rubro", y que "están rematando sus haciendas al no haber una inyección al sector".Por otra parte, aseguró que "otros se dedican a la agricultura", ya que "no ven con buenos ojos el futuro para el sector lechero".DESAPARICIONDE SANCORFinalmente, el presidente de la Asociación de Productores de Leche sentenció "no hay buenas señales para el sector. Desapareció SanCor como oferente de leche en sachet, y mientras la leche líquida se vende a 40 pesos por litro, el equivalente en un queso se coloca a 70 pesos".