Lácteos de Pyme cercanos a los de primeras marcas

Una interconsulta con diversos jefes de frescos de supermercados, empresas lácteas y agentes del sector comercial, permitió conocer que los precios de lácteos "están desbocados" o "se han disparado" en las últimas semanas, producto de la fuerte baja de la producción y la fluidez de las exportaciones.Actores del sector comercial y de la industria coinciden en que la "necesidad de pagar mejor la leche, y la fuerte baja de la producción, con aspectos estacionales y coyunturales que influyen", están empujando fuerte los precios de los lácteos en puerta de fábrica hacia arriba.Un grupo de industriales consultados por TodoAgro fue coincidente: "los precios van a seguir subiendo, porque no hay leche, y hoy los compradores no preguntan precio, solo se preocupan por el abastecimiento de mercadería. Los precios que estamos logrando son similares a los de las primeras marcas, y es obvio que cuando aparezca leche, la distancia entre ambos precios volverá a la normalidad", dijeron a modo de resumen.FUERTES AUMENTOSDesde el sector comercial, Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba, señaló que los lácteos, entre otros alimentos, registran fuertes aumentos."Venimos en los últimos días con aumentos, y se sostienen así en los últimos 60 días, motivado principalmente por faltantes en la oferta del producto, y eso incide directamente en los precios", indicó.-La explicación que nos han dado es que han habido problemas en las zonas de producción por diversas razones. Por razones climáticas y por faltante de tambos debido al abandono de la actividad. Esas son las razones que se nos dan.-Quizás no encuentre el surtido que solía encontrar. Hay varias empresas lácteas que están acotando los pedidos y las entregas, y es por ello que en algunas góndolas no pueda encontrar la diversidad que solíamos tener. Notamos también el faltante de leche fluida en sachet.-Estamos notando que hay una menos oferta en quesos y en algunas mantecas, pero las restricciones están principalmente en quesos.-Los aumentos que regularmente se están dando indica que los precios se mueven, que la inflación no cede. Ese es el principal flagelo que tenemos pues sabemos cómo impacta en el consumo. En las cadenas regionales nos organizamos para evitar el traslado directo de los nuevos precios, pero esta actitud no se puede sostener durante mucho tiempo y de allí que se deslicen los precios al consumidor y por ende se retraiga la demanda.En diálogo con el programa Bicho de Ciudad que se emite por AM 930 Radio Villa María, Palpacelli señaló que es muy notable la retracción del sector que se manifestó antes en la elección de segundas marcas por parte del consumidor, acompañado por un rediseño de las estrategias alimentarias, relevando proteínas por otros alimentos, en muchos casos perdiendo valores nutricionales.