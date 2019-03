La política como herramienta para mejorar la realidad

En la semana en curso Cambiemos presentó en sociedad a sus candidatos a la Intendencia y al Concejo Local.El encuentro se desarrolló durante un acto que contó con la presencia de José Corral.La candidata de la agrupación que hoy tiene representación en el cuerpo colegiado local con la presencia de Marita Ferrero nos hizo saber que "mi nombre es Sandra Palomeque, tengo 51 años. Soy nacida y criada en Sunchales.Realicé mi primaria en la Escuela N° 6388 “Juan B. V. Mitri” y la secundaria en el Colegio Nacional hoy Escuela de Enseñanza Media N° 445 " Carlos Steigleder".Estudié y me recibí de Profesora de Nivel Primario (docente) en el ISPI, Instituto Superior Particular Incorporado N°4003 “San José” (Nivel terciario) de nuestra ciudad"."Soy docente y abogada- graduada en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe"."Actualmente estoy ejerciendo la docencia en la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”.Consultada acerca de su decisión de actuar en política, con ahínco respondió "estoy en la política porque me gusta, porque concibo a la política como una herramienta para transformar y mejorar la realidad".En otro pasaje nos hizo saber que "estuve viviendo unos años en Santa Fe donde terminé mis estudios de abogada, formé mi familia y fui mamá de una nena maravillosa llamada Camila. Me mudé unos años a Goya (Corrientes) donde ejercí mi profesión y milité en PRO. Tuve en contacto con una realidad más dura, más fuerte y dolorosa. Y fue en ese momento que como ciudadana decidí dejar de quejarme y comencé a involucrarme, para intentar cambiar y mejorar las cosas".El padre, miembro fundador del Concejo sunchalense y reconocido dirigente gremial, respetado y valorado por estar al lado de la gente, militó siempre en el justicialismo, por lo que le preguntamos si este hecho genera algún inconveniente en la familia, manifestó "mi familia tuvo mucha ascendencia en mi formación ideológico política. Particularmente mi Padre en su trayectoria política y sindical, me enseñó con su ejemplo el respeto por la palabra, a ser libre pensante, fiel a mis convicciones y solidaria."Mi familia me apoya, porque si algo me transmitieron fue el libre pensamiento. Entiendo que la ideología está al servicio del ser humano y no a la inversa, si no hay espíritu crítico se cae en el dogmatismo y en obediencia de vida. Mi primera incursión militante fue dentro del peronismo allá por los 80’ cuando recuperamos la democracia. Con el paso de los años me desencante con los dirigentes y como soy consecuente con mis ideas me acerqué a este nuevo espacio político donde siento que pertenezco y porque creo en el cambio", agregó seguidamente."Que la gente me acompañe con el voto y me dé la oportunidad de mostrar que hay otra forma de hacer política. Con la verdad en la mano, con generosidad y diálogo podemos lograr los cambios que necesitamos como comunidad, un Sunchales más próspero, igualitario y seguro".Alexis Astesana.– Carlos Cipolatti.– María Victoria Ingaramo.– Mauricio Chiappero.– Mabel Basano.– Sandra Centurión.