Luis Castellano recibió al artista Fausto Lozano

El intendente Luis Castellano recibió en su despacho de Intendencia al artista rafaelino Fausto Lozano para dialogar sobre su actualidad, su comienzo en la carrera artística en Rafaela y su paso a Buenos Aires que lo tuvo como integrante del staff de la telenovela “Soy Luna”, serie que le sirvió para catapultarse al conocimiento masivo por parte de los jóvenes de todo el país, e incluso, Latinoamérica.Castellano celebró la idea integradora que propuso Fausto Lozano manifestando que “nosotros tenemos una mirada que quiere potenciar el nuevo paradigma. El cambio es tan veloz y difícil de entender que a todos nos cuesta un poco acomodarnos. Imaginar tener que acomodar toda una estructura burocrática a lo que es hoy el Estado es muy difícil. Hay una cultura del Estado completamente estructurada, dura, poco transversal, vertical. Creemos que hay que poner al Estado moderno a la altura de las necesidades de la gente. En este caso, el arte y la producción como generador económico, de trabajo, posiciona a los artistas y a la ciudad”.Fausto inició su carrera en el arte a través del patinaje para después ampliar su bagaje cultural al baile, el canto y la actuación. Hoy se encuentra trabajando en proyectos integradores para potenciar a emprendedores y artistas locales en temas ligados a la cultura.Sobre su charla con el Intendente expresó que “me acerqué hasta la Municipalidad en mi condición de rafaelino para hablar con el Intendente y contarle sobre mi actualidad y un proyecto nuevo que tengo; mostrarle a los rafaelinos que todo se puede”.Lozano dijo que “llegó un momento que tuve que decidirme si la actividad artística sería solo un hobby en mi vida o me dedicaría full time. Así que me puse a entrenar, le dimos duro, nos fue bastante bien. A mitad de la carrera empecé a bailar también así que combinaba baile y patín y le sumaba comedia musical en viajes que realizaba a Santa Fe. Era muy joven y lo bueno en esta etapa es que contaba con el apoyo de mis viejos”.También expresó: “Querer irte y lograr algo fuera de tu ciudad se puede. La idea es poder formarte acá y seguir los estudios donde quieras. Lo que quieras hacer, si es algo que te gusta, si le metés pasión y te movés, se puede, no es imposible”.“Siento la necesidad de reconocer lo que nos dio la ciudad, nos formamos acá y la idea es llevarle a todos los artistas que la están remando que se puede llegar al gran mundo que es Buenos Aires. Quiero transmitir y mostrar al máximo todo lo que me dio ‘Soy Luna’ y poder repartirlo. Tengo muchas ganas de progresar en esta carrera y los proyectos que tenemos con mi grupo tienen que estar a la altura de las circunstancias. En definitiva que los otros músicos que escuchen nuestro producto digan está bueno lo que hace este pibe”, finalizó.