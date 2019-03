Castellano recibió a joven ejemplo por su esfuerzo

El intendente Luis Castellano recibió en su despacho de Intendencia a Jesús Lovaiza, un joven que se capacitó en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios y que recientemente terminó la secundaria a través de un Bachillerato a distancia.La institución, cuyas clases se dictan en el ITEC, pone en valor el sacrificio y el esfuerzo como un factor importante para poder realizarse como persona, sabiendo que se deben abrir puertas para que esas capacidades se desarrollen.Jesús tiene 21 años y contó que abandonó el secundario en primer año. A través de redes sociales, se enteró de la existencia de este programa municipal del que ya había participado un amigo: “Le hablé a mi amigo para que me cuente y se lo dije a mi mamá, así que me anoté”.Los oficios que se enseñan son electricidad, tornería, soldadura y carpintería. El primer año se complementa con un trayecto de formación general y tecnología. El segundo, se enfoca en la formación general y en el desarrollo de un proyecto tecnológico.El joven también relató que se especializó en electricidad y que su objetivo es seguir trabajando en este tema. Además, contó que desarrolló entrenamientos laborales en empresas de la ciudad y que su objetivo es continuar estudiando y perfeccionándose.Por su parte, el Intendente le manifestó: “Quería recibirte, escucharte y compartir tu caso porque nos enorgullece tu esfuerzo y es la idea que tenemos con los proyectos que estamos llevando adelante, que más chicos y chicas como vos se entusiasmen y se animen. Desde el municipio tenemos muchos programas en marcha para acompañar a los jóvenes en el trayecto educativo porque estamos convencidos que la educación es el único camino”.Es importante destacar que el Centro de Capacitación en Oficios es una propuesta que depende de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo y se convierte en una alternativa integral para quienes no pudieron sostenerse dentro del sistema educativo formal, y que encuentran a través de esta herramienta una posibilidad de seguir adelante.A lo largo de su formación, los estudiantes descubren que son capaces de hacer cosas nuevas, construir objetos, mejorarlos y, sobre todo, que sus vidas son importantes.