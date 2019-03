Se viene el Preparatorio

Este viernes dará comienzo el torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Como viene siendo habitual en los últimos años, el torneo se dividirá en dos zonas, luego los equipos disputarán play offs y el campeón se definirá en el Súper 4.El partido que abrirá el certamen será 9 de Julio vs. Peñarol, desde las 21:30 por la Zona A, también integrada por Libertad y Unión que se enfrentarán el domingo en el clásico sunchalense. Por la Zona B, los dos partidos de la fecha apertura se disputarán el martes 2 de abril: Ben Hur vs. Quilmes y Atlético vs. Independiente.Este es el fixture:Fecha 1: Libertad vs Unión y 9 de Julio vs Peñarol.Fecha 2: Peñarol vs Libertad y Unión vs 9 de Julio.Fecha 3: Libertad vs 9 de Julio y Peñarol vs Unión.Fecha 4: 9 de Julio vs Libertad y Unión vs Peñarol.Fecha 5: Libertad vs Peñarol y 9 de Julio vs Unión.Fecha 6: Unión vs Libertad y Peñarol vs 9 de Julio.Fecha 1: Atlético vs Independiente y Ben Hur vs Quilmes.Fecha 2: Quilmes vs Atlético e Independiente vs Ben Hur.Fecha 3: Atlético vs Ben Hur y Quilmes vs Independiente.Fecha 4: Ben Hur vs Atlético e Independiente vs Quilmes.Fecha 5: Atlético vs Quilmes y Ben Hur vs Independiente.Fecha 6: Independiente vs Atlético y Quilmes vs Ben Hur.INFERIORESEntre el sábado 16 y el martes 26 de marzo se disputó la primera fecha del torneo Oficial de divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Recordemos que este año se ha incorporado Argentino de Humberto en algunas categorías.Este es el detalle de los resultados:Humberto 14 – 9 de Julio 82; Unión 39 – Independiente 52 y Atlético 51 – Ben Hur 28.Independiente 25 – Unión 69; Ben Hur 25 – Atlético 90 y 9 de Julio 84 – Quilmes 57.Atlético 94 – Ben Hur 27 y Unión 62 – Independiente 47.Independiente 40 – Unión 53; Ben Hur 67 – Atlético 66 y 9 de Julio 107 – Quilmes 21.Humberto 18 – 9 de Julio 102; Unión 65 – Independiente 69; 9 de Julio 76 – Quilmes 53; Atlético 71 – Ben Hur 22.Ben Hur 44 – Atlético 65; 9 de Julio 43 – Quilmes 70 e Independiente 52 – Unión 73.