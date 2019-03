Papeles en el viento

¿Cómo moverse en un mundo cuyas reglas se desconocen? ¿Cómo seguir siendo amigos si los fracasos van abriendo fisuras en las antiguas lealtades?...

Esos y otros dilemas éticos, prologan el gran libro de Eduardo Saccheri que luego, Juan Taratuto llevara al cine y que sirve en esta oportunidad de título, para esta nueva observación de un fenómeno sin parangón como el fútbol argentino y su terapia, para recuperar el estatus perdido.

Los prevenidos lectores de esta sección, ya conocen el talante de quien firma al pie y por lo tanto, llevan una leve ventaja sobre los otros, aquellos que circunstancialmente, se meten de lleno en los artículos; pues bien, para estos últimos, va a manera de aclaración, el siguiente párrafo.

Es hastiante referirse con cierta frecuencia, a hechos deportivos que en general, no aportan señales de optimismo; de no ser que se trata de un juego lúdico como el fútbol, podría agregar que resulta hasta tóxico y empuja con vigor, a participar de un círculo vicioso.

La Selección Mayor, de eso hablo, ha dejado de ser la nave insignia de nuestro fútbol para quedar reducida, a un coto de dirigentes y entrenadores, abocados a intervenir en coyunturas sin salidas.

Por lo tanto, la crítica a todo ese sistema que impone las condiciones de esta época, van de la mano y se corresponden, con los resultados que el hincha de nuestro país, viene soportando con estupor e impotencia y que acumuladas, también lesionan ese tejido de confianza, que en este caso todo comunicador, nunca debe apartar del análisis.

Hecha la salvedad, que no se trata de una compulsión o una disposición crónica a la “mala onda”, repito que, el rumbo que del ciclo de Lionel Scaloni es sinuoso y las herramientas con las que cuenta, son precarias para la ocasión.

Un argumento en superficie podría ser, que, en un país devastado en valores y modelos a copiar, por qué la AFA, los tendría?, pero después, esa teoría se desploma cuando analizamos el caso Venezuela por ejemplo. Se puede estar peor para conseguir articular un proyecto sustentable a nivel de selecciones, en una país asolado y donde éste deporte, ni siquiera ocupa el primer nivel de preferencias del ciudadano medio… La respuesta, que naturalmente es negativa, nos interpela con sarcasmo a los argentinos, ya que la Vinotinto, es un modelo regional de coherencia y trabajo, que se impone a pesar de la escasez de sus recursos humanos, aptitudes que se padecieron en la derrota contundente por 3 a 1 el último viernes en Madrid.

En consecuencia, la decadencia que atraviesa el futbol de nuestro país, tiene una identidad propia y por ahora, ni siquiera paliativos, para atravesarla sin consecuencias bochornosas.



OPORTUNIDADES PARA TODOS

Estos partidos jugados en España y Marruecos han marcado un récord en la participación de jugadores con la camiseta Argentina; de los 31 futbolistas convocados (luego quedarían 28 ante las bajas por lesiones de Otamendi, Vázquez y Di María), Scaloni utilizó 26 en los 180 minutos, sin que haya demasiado para explicar, porque en esa caravana, no desfilaron Agustín Marchesin y Manuel Lanzini, los grandes “discriminados” de esta gira.

Si la estadística señala que el técnico rosarino, en este ciclo de 8 partidos, llamó a jugar a 53 futbolistas, vale decir entonces, que entre el partido frente a Venezuela y el disputado en Tánger, utilizó la mitad de todo ese personal, poniendo la vara en un lugar, inalcanzable, tristemente.

No hay dudas de las necesidades de renovar las piezas, muchas desgastadas por el tiempo y las competencias; tampoco que esto pueda ser alcanzado, sin que la nueva camada o aquellos que nunca tuvieron oportunidades, se calcen la celeste y blanca y por lo tanto, razón le asiste a Scaloni, cuando señala, que no hay otra manera de evaluar las nuevas opciones que en lo fáctico.

Nada dice sobre los tiempos y las formas, ejes claves en todo plan que persiga objetivos tan nobles como complejos.

Invertir la pirámide un par de meses antes del comienzo de la Copa América, que además será un gran preámbulo, para los primeros capítulos de las eliminatorias hacia Qatar 2022, es una acción imprudente, que no deja ver, el calado de ese proyecto y mucho menos, el grado de supervisión que, la casa de calle Viamonte, hace de un producto tan sensible y prestigioso internacionalmente.

Menotti, que no recomienda que sea llamado Lionel Messi en este contexto (lo dice con sapiencia); Tapia, que anuncia el regreso de Messi con un video plagado de intencionales omisiones; el cuerpo médico del equipo mayor, que dibuja un informe que justifica la ausencia del genio del Barcelona para el viaje a Marruecos, cuando todos sabían que el acuerdo con el rosarino, era solo para el partido en Madrid y el actual técnico, organizando un casting para un relevamiento inoportuno, componen, una zaga de desaciertos que le quitan seriedad al proceso.

Ahora solo resta esperar el informe con los 23 jugadores que serán llamados para el nuevo desafío; según los contratos que adeuda AFA de partidos amistosos ya cobrados por la gestión de Armando Pérez, otra perlita para este informe, habría un par de pruebas más en los umbrales del viaje a Salvador de Bahía, en los cuales, no habría que descartar, el regreso de un par de históricos indultados por las circunstancias. Si, en un mundo donde las reglas se desconocen, todos los proyectos, se convierten en, papeles de en viento.