El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se refirió al conflicto entre el Gobierno provincial y los sindicatos de trabajadores docentes, estatales, municipales y de salud que se encuentran cumpliendo la segunda jornada de paro.

En este sentido, Lifschitz aseguró que una vez que terminen las medidas de fuerza por parte de los gremios que rechazan la oferta salarial, la administración provincial los convocará nuevamente para retomar la negociación.

"En el caso de los gremios de la administración central seguramente terminada la medida de fuerza, jueves -por hoy- o viernes, va a haber una convocatoria del Ministro de Gobierno para restablecer el diálogo. No hay margen para mejorar demasiado, pero siempre cuando hay vocación de buscar soluciones y una comprensión del contexto general en el que estamos manteniendo esta discusión siempre hay posibilidad de llegar a acuerdos", explicó el gobernador santafesino.

Recordemos que la semana pasada, cuando todos los gremios iban anunciando uno a uno que se sumaban al paro de 48 horas, el gobernador había expresado que "no hay manera de mejorar la oferta", mostrando una onda preocupación: "los gremios no están entendiendo la realidad de la Argentina, la realidad de los trabajadores de la actividad privada, de los sectores vulnerables, de los desempleados. El esfuerzo de la provincia por paliar la crisis, subsidiar el transporte y la energía", destacó, agregando que la situación global en la que se están llevando adelante las negociaciones paritarias en la provincia y consideró: "este año tenemos que acomodarnos a una realidad que no es la mejor y que obedece al contexto de la economía nacional", había expresado.

El primer mandatario provincial se encuentra en Córdoba, donde ayer se realizó la apertura formal del Octavo Congreso de la Lengua con la presencia del presidente Mauricio Macri y el Rey de España Felipe VI.