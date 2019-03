No poder sacar la basura, el principal inconveniente

Uno de los principales problemas que tuvieron los habitantes de esta ciudad, en estas 48 horas de paro, fue no poder sacar la basura de su hogar de manera normal.Al menos así lo expresaron en una encuesta online, que llevó adelante el portal de Radio ADN (adn979.com) de nuestra ciudad.El 43.3% votó que lo que más le "molestó" de esta nueva medida de fuerza de los municipales, fue no poder sacar la basura, mientras que el 23.3% dijo que el servicios de los minibuses fue el gran inconveniente. En este punto vale mencionar que muchos padres mandan a los chicos a través de este servicio, pero al no haber clases tampoco, un gran porcentaje de usuarios no lo iban a utilizar.En tanto, 16.7% de los rafaelinos encuestados dijo que el paro le impidió hacer trámites normalmente, un 3,3% se refirió a los inconvenientes del tránsito (recordemos que en estos dos días no funcionó la ZEC), mientras que el 13.3% expresó que este nuevo paro municipal, "no le afectó para nada".