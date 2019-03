MotoGP: el cronograma para la fecha de Termas

Con la totalidad de los equipos y pilotos ya alojados en la ciudad de Termas de Río Hondo, este mediodía se iniciará la actividad oficial del Premio Premio Motul de la República Argentina.A partir de las 12:00, en la Sala de Prensa del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, los pilotos más relevantes de la categoría MotoGP tendrán su contacto inicial con el periodismo nacional y extranjero.Será una buena oportunidad para conocer las sensaciones de los protagonistas, antes de la puesta en escena de la segunda fecha de la temporada 2019, que ofreció un espectáculo fantástico en el trazado de Losail.Andrea Dovizioso (Ducati), tras oficializarse su triunfo el pasado martes, llega como puntero a la ciudad termal, seguido por Marc Márquez (Honda).Ambos brindaron una definición impresionante en la noche de Qatar, tras una vuelta final cargada de adrenalina.Unas pocas milésimas separaron a los pilotos que lucharon por el título el año pasado y que vuelven a perfilarse como favoritos en el actual certamen.De todas maneras, una sola fecha, de un calendario de 19, no permite extraer demasiadas conclusiones, más allá del notable rendimiento de pilotos y máquinas en esa competencia.Yamaha intentará dar pelea con Maverick Viñales y el interminable Valentino Rossi, que a los 40 años gozará del aliento incondicional del público, como sucede en cada visita a la República Argentina.También demostró estar muy fuerte Suzuki, en particular con Alex Rins, que tratará de luchar por un escalón del podio en Termas.Jorge Lorenzo, físicamente recuperado, debe ser tenido en cuenta, al igual que Cal Crutchlow (el primero con una Honda oficial y el segundo sobre una privada), asoman como aspirantes a puestos de avanzada.Termas, por sus características, es un trazado que demanda una concentración extrema por sus variantes. Otro tema no menor es el referido al clima, que demandará un esfuerzo físico importante por el calor y la humedad que habitualmente presenta la tierra santiagueña.El cronograma oficial para las cuatro jornadas de actividades oficiales es el siguiente:conferencia de prensa.FP1 Moto3;FP1 Moto2;FP1 MotoGP;FP2 Moto3;FP2 Moto2FP1 MotoGP.FP3 Moto3;FP3 Moto2;FP3 MotoGP;Q1 Moto3;Q2 Moto3;Q1 Moto2;Q2 Moto2;FP4 MotoGP;Q1 MotoGPQ2 MotoGP.WUP Moto3;WUP Moto2;WUP MotoGP;Carrera Moto3;Carrera Moto2Carrera MotoGP.El 8 de abril de 2018, en la anterior presentación del Campeonato Mundial de Motociclismo en Termas de Río Hondo, los podios quedaron integrados de la siguiente manera:1º Cal Crutchlow (Honda); 2º Johann Zarco (Yamaha) y 3º Alex Rins (Suzuki).1º Mattia Pasini (Kalex); 2º Xavi Vierge (Kalex) y 3º Miguel Oliveira (KTM).1º Marco Bezzecchi (KTM); 2º Aron Canet (Honda) y 3º Fabio Di Giannantonio (Honda).