ALGO MAS SOBRE BULBOS

Durante la semana me han preguntado acerca de qué tipos de bulbos plantar y qué pasa con los bulbos en canteros. Por eso me pareció oportuno aprovechar este encuentro para contarles algo más sobre ellos.EPOCA DE PLANTACIONLa etapa que transcurre de marzo a mayo constituye, con la llegada del frío, la época ideal para plantar bulbosas, que florecerán en primavera. Los resultados los disfrutaremos de agosto hasta noviembre.COMO PROCEDER PARA SU PLANTACIONPara plantarlos es oportuno valerse de un instrumento para tal fin llamado “plantabulbos”. Permite quitar del suelo la porción de tierra que formará el hueco necesario para la colocación del bulbo.Es bueno evitar la plantación de bulbos en un mismo lugar, durante más de 2 o 3 años consecutivos. En todo caso no se debe sustituir nunca un bordillo de bulbosas estivales por otro de floración otoñal, el terreno tiene necesidad de renovarse y de reintegrar las propias provisiones nutritivas, de digerir las sustancias depositadas por los bulbos. Sin embargo pueden ser plantadas herbáceas anuales o plantas de otro tipo.BULBOS EN CANTEROSEstos bulbos de los que estoy hablando hoy, producen atractivos follajes en invierno y dan la nota de color en primavera temprana. Su cultivo y tratamiento son similares a los de macetas, es fundamental un buen drenaje y hay que tener en cuenta que luego de la floración deben conservar el follaje para recuperar la energía perdida. Si esto nos resultara desprolijo en el cantero pueden levantarse ( sin romper las raíces ) colocarse en una zanja y tapar con tierra hasta que termine el proceso, o sea después que las hojas se pusieron amarillas y están secas, se las corta y se desentierran los bulbos. En muchos casos no es necesario desenterrarlos todos los años, sino que se dejan allí teniendo cuidado de no plantarles algo arriba.QUE SE PUEDE PLANTAR+ Narciso + Marimonias+ Tulipán + Anémonas+ Jacinto + Iris+ Fresia + Azucenas+ Crocus + Ornithogalum+ Muscari + Begonia tuberosaDONDE LOS PLANTAMOSBulbos que se adaptan al cultivo en macetas:Narcizos, Jacintos, Fresias, Anémonas, Marimonias, Begonia tuberosa, Zephyranthes cándida.Bulbos ideales para canteros:Marimonias, Anémonas, Azucenas, Iris, Tulipanes, Narcizos, Ornithogalum.SECRETITO. Para favorecer la brotación, poner los bulbos en remojo unas horas antes de plantarlos. Las anémonas y marimonias colocarlas en agua de té durante 5 o 6 horas.CULTIVO DE JACINTO EN AGUA+ coloque el jacinto en una jacintera (recipiente especial aflautado), o en un vaso largo con agua.+ ubique el recipiente en una habitación luminosa y al cabo de 8 semanas tendrá una hermosa flor.+ guarde el bulbo cuando la planta se seque para plantarlo en tierra al año siguiente. Es posible que no florezca pero se repondrá y brindará flores el próximo año.Rápido a elegir el bulbo más saludables.SUERTE AMIGAS.MARIA PAULA.