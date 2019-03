Lifschitz junto al Rey Felipe VI de España

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó este miércoles de la apertura del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrolla en la ciudad de Córdoba. Es la segunda vez que se realiza este evento en Argentina, ya que el primero tuvo lugar en 2004 en la ciudad de Rosario.El encuentro se realizó en el Teatro San Martín y contó con las presencias de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, además del presidente de la Nación, Mauricio Macri.Desde ayer y hasta el próximo sábado 30, distintos escritores, académicos, cineastas, docentes, periodistas y referentes de la política y la economía participan de diversas actividades vinculadas al desarrollo y promoción de la lengua y la cultura en español.Con el lema “América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento”, el congreso es organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española y los gobiernos nacional, provincial y municipal.“Quince años atrás me tocó como intendente de Rosario ser anfitrión del evento. En aquel momento el gobierno local jugó un rol muy importante. Es un evento de enorme trascendencia, que como lo destacó el propio rey de España en su discurso, a partir del realizado en Rosario, adquirió un impacto, una llegada popular que no había tenido antes”, resaltó Lifschitz.El gobernador destacó la importancia de la ciudadanía en el evento: “Las personas se apropian del encuentro que principalmente tiene características académicas y que involucra a todos los ciudadanos, porque estamos hablando de la lengua que nos unifica, que nos identifica".Lifschitz rechazó la posibilidad de encuentros políticos junto a Mauricio Macri o con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: “Simplemente tenemos actividades protocolares. Con el gobernador tenemos diálogo permanente, en esta oportunidad no nos vamos a detener en los temas políticos, pero no va a faltar oportunidad. La próxima semana voy a estar regresando a Córdoba para cerrar unos convenios así que seguramente será un buen motivo para conversar sobre otros temas”.EL REY DE ESPAÑA Y ELCONGRESO EN ROSARIO“Por segunda vez la República Argentina acoge el Congreso Internacional de la Lengua Española, cuando aún no se han borrado algunos recuerdos del celebrado en 2004 en Rosario. Era aquel el tercero, de una serie inaugurada en la mexicana zacatecas y continuada en el corazón de Castilla, en Valladolid”, destacó Felipe VI al comenzar su discurso.“En Rosario se produjo un cambio inesperado, los ciudadanos que habían preparado con ilusión la celebración, adornando calles y casas, se adueñaron del Congreso popularizándolo. Ya no eran solo los y las congresistas quienes sentían y exteriorizaban el gozo de encontrarse con hispanohablantes de diversos países del mundo, toda la ciudad se convirtió en capital de nuestra lengua común y festejaba la palabra como el tesoro más precioso, que sin distinción de clases ni de ideologías nos pertenece a todos por igual”.Por último, el rey de España concluyó afirmando que “Rosario con el Congreso del 2004 sentó un precedente que los congresos que le siguieron se han forzado por continuar”.