Para Peña, el país está "en tierra más firme que cuando llegamos"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer ante el Senado la política económica del Gobierno tras señalar que durante 70 años se implementaron "recetas que no funcionaron y que se repitieron una y otra vez", y afirmó que el país está "en tierra más firme" que cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia."Podemos afirmar con claridad de que estamos en tierra más firme que cuando llegamos", sostuvo el jefe de Gabinete en su primer informe del año en el Congreso, luego de exponer sobre los ejes de la gestión de Cambiemos y realizar un repaso "histórico" de la economía del país.En el inicio de su exposición, Peña destacó los "avances" del Gobierno, entre los que mencionó "la baja gradual de impuestos"; que el país "desde hace varios meses exporta más de lo que importa"; que "el Banco Central ya no financia al Tesoro" y que se ha "dado vuelta la situación energética".También remarcó que la red de cloacas pasó "del 58% al 65%" a nivel nacional, que se hace "obra pública sin corrupción, sin sobreprecios" y que "en 2018 la Argentina volvió a exportar gas a Chile". Además, afirmó que hubo "récord de incautaciones" de droga, con "28 mil procedimientos en 2018, en los que se detuvo casi a 32 mil personas", y que "la tasa de homicidios bajó más de un 20% entre 2015 y 2018", así como las "denuncias de robos de autos en 2015".Luego de subrayar la "apertura al mundo" por parte de la Argentina, el funcionario agregó: "No tenemos hoy todos nuestros problemas resueltos por haber abierto las puertas al mundo pero existe una decisión de todas las economías de intercambiar con nuestro país y esa es una enorme oportunidad".En este sentido, remarcó "la convicción" del oficialismo de que "todas las cosas que se están planteando van en línea con lo que todos los países que han logrado desarrollarse han hecho hace 10 o 15 años atrás"."Dirán todo esto es muy lindo pero no se ve, porque el bolsillo está mal. Primero, repasar un poco de historia. En 77 de los últimos 100 años, la Argentina tuvo déficit fiscal. Si sacamos los años de hiperinflación, la inflación promedio anual es mayor al 68%", señaló.A continuación, afirmó que "en 24 de los últimos 70 años hubo aumentos del tipo de cambio mayores al 50% en un año", que la Argentina "tuvo en promedio una recesión cada tres años" y que "desde 1960 hasta hoy en uno de cada cuatro años tuvo déficit comercial"."Estamos entre los 10 países del mundo que más veces incumplieron con sus deudas. En 2001 se produjo el default más grande de la historia de la humanidad, aplaudido en su momento. Está claro que hay recetas que no funcionaron y que hemos repetido una y otra vez", agregó Peña.En este sentido, subrayó que el país ya "probó con reestructurar las deudas y defaultear" y aseguró: "El mercado no duda de nuestra capacidad de pago sino de nuestra voluntad de pago como país, porque todavía hay sectores que agitan estas soluciones mágicas que fracasaron".El ministro coordinador del Gobierno señaló que las medidas adoptadas en los últimos tres años apuntan a "resolver" esos temas y sentenció: "Podemos afirmar con claridad de que estamos en tierra más firme que cuando llegamos".Tras la exposición inicial, senadores de la oposición cuestionaron su discurso, como el jujeño Guillermo Snopek, quien lo acusó de "vivir en otro país" o el formoseño José Mayans, quien sostuvo que "el FMI pone 9.500 millones de dólares para sostener la campaña de Macri", mientras que "se perdieron 200 mil puestos de trabajo" y hay una "caída brutal del PBI"."Lo que ustedes llaman relato, hoy son estadísticas públicas y datos oficiales", respondió Peña a su turno y agregó: "Nunca planteé en lo económico que las cosas están maravillosas, pero creemos que estamos atacando los temas estructurales para que esto se resuelva hacia el futuro".