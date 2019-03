Jueves a puro fútbol liguista

La tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se puso en marcha anoche (ver abajo) y continuará hoy con la disputa de cuatro encuentros, completándose el próximo domingo con los dos restantes.Sin dudas que en este nuevo capítulo del principal certamen doméstico el que se destaca es el clásico que jugarán en barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado y Peñarol, cotejo que irá con público de ambos clubes.También en nuestra ciudad, se presentarán Atlético de Rafaela y Ben Hur. La “Crema” estará recibiendo al Deportivo Libertad de Sunchales, mientras que la “BH” hará lo propio con Florida de Clucellas. El otro juego de este jueves se disputará en San Vicente, donde se presentará 9 de Julio ante Brown.20:00 hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Libertad (Árbitro: Javier Simoncini. Asistentes: N. Luque y J. Schwant), 21:00 hs Brown de San Vicente vs 9 de Julio (Arbitro: Silvio Ruiz. Asistentes: G. Vigistain y C. Cazzaniga), 21:30 hs Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Arbitro: Rodrigo Pérez. Asistentes: M. Mansilla y A. Kestler), 22:00 hs Ben Hur vs Florida de Clucellas (Arbitro: Franco Ceballos. Asistentes: C. Paredes y S. Milanesio). Domingo 31/03: 16:00 hs: Deportivo Ramona vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Talleres de María Juana.Anoche se puso en marcha la tercera fecha del Apertura de Primera A con el empate entre Unión y el Deportivo Tacural 1 a 1, encuentro disputado en Sunchales y arbitrado por Guillermo Vacarone. El tanteador lo abrió Ibáñez a los 35m PT, pero en el complemento lo igualó Córdoba (10m ST) para el local. En Reserva, Unión ganó 3-2.