Shakira niega haber plagiado "La bicicleta"

MADRID, 28 (AFP-NA).- Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives negaron este miércoles ante un tribunal español que su éxito conjunto "La bicicleta" sea un plagio del "Yo te quiero tanto" del cubano Livam, y aseguraron que desconocían tal canción. "No la había oído nunca en mi vida", aseguró algo nerviosa la estrella colombiana ante un tribunal de comercio de Madrid, donde se presentó con chaleco y pantalón negros y una camiseta blanca."No conocía a Livam", ni accedí a su catálogo, corroboró Carlos Vives, compositor de gran parte de la letra de la canción y de la melodía. En esto último lo ayudó el productor Andrés Castro, quien también está denunciado junto a la discográfica Sony.Liván Rafael Castellano, de nombre artístico Livam, y su discográfica MDRB Music Publishing denunciaron que "La bicicleta", ganadora del Grammy Latino 2016 a la mejor canción, es un plagio de una canción suya de 1997.En la primera jornada de un juicio que este jueves continuará y quedará previsiblemente visto para sentencia, el cubano aseguró que el productor Andrés Castro tuvo acceso a su canción a través de un representante suyo."Es como un hijo mío que me estén tocando (...) Me están robando", dijo ante el juez al borde de las lágrimas.El cantante reclama al tribunal que se le reconozcan los derechos de autor de lo que considera un plagio, y señaló a AFP que afronta el juicio "con tranquilidad".La sesión de este miércoles, llena de debates técnicos sobre conceptos como contorno musical o retrogradación rítmica, tuvo también tintes de guerra de egos.Carlos Vives se despachó a gusto: "soy el padre de la música moderna colombiana"; "no soy un imitador, soy una escuela"; "de Canarias hasta el norte, España me llamo el rey del vallenato".Una tirada a la que Livam respondió presentándose como "un sol", capaz de "hacerte una canción ahora mismo en el juzgado".No es la primera vez que la artista colombiana se ve envuelta en un embrollo judicial por un tema de autoría. En 2014, la justicia estadounidense falló en primera instancia que su éxito "Loca" era una copia ilegal de una canción compuesta por un músico dominicano en 1998.Shakira explicó que en "La bicicleta" no participó en la composición de la melodía, obra de Carlos Vives, sino sólo en la redacción de la letra de uno de los dos estribillos, que tiene como fondo una música de acordeón. También este miércoles declararon los peritos solicitados por ambas partes, que discreparon tajantemente.