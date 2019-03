Romero: “Tuvimos un golpe duro”

Sin vueltas habla Emiliano Romero. No es de ponerse el cassette, ni siquiera después de una dura derrota como la del pasado sábado ante Temperley, por 2 a 1. El jugador, referente del plantel, habló con la prensa y con un dejo de bronca reconoció la fallas del equipo. Y confía en poder alcanzar el objetivo de meterse en el octogonal final, más allá de que la “Crema” ya no dependa solo de sí mismo.“Perdimos un partido clave para nosotros, por donde estábamos los dos en la tabla de posiciones y por el envión anímico que hubiera significado si lo ganábamos, donde quedábamos mucho más cerca de entrar al reducido, cometimos dos errores, nos convirtieron dos goles”, analizó el uruguayo Romero, ya para cerrar lo que fue la caída ante el “Gasolero” y luego advirtió: “Hay que tranquilizarnos, sabemos que estamos algo lejos, que ya no depende de nosotros y tenemos que ganar los cuatro partidos que nos quedan”.Y en relación a cómo llega Atlético a encarar este sprint final, acotó: “Lo veo bien al grupo, por más que tuvimos un golpe duro el equipo se está reponiendo muy bien, trataremos de revertirlo este fin de semana y más de local con nuestra gente”.El panorama es complicado para los de Llop. Con 25 puntos, a cinco de los puestos de clasificación, aún con 12 en juego. Las esperanzas están…”Estamos 16 en la tabla pero con muchos equipos arriba, son cinco puntos pero hay muchos equipos. Nosotros tenemos que pensar en ganar los cuatro partidos que nos quedan y esperar el resultado favorable para nosotros, que esperemos se pueda dar”, apuntó el capitán albiceleste.Sobre la regularidad que nunca pudo encontrar el equipo, Romero declaró: “No encontramos regularidad, empezamos a contar con todos los jugadores en estas últimas fechas, no nos hizo nada bien tener jugadores sancionados o lesionados, nos costó armar el equipo, cuando lo encontramos también hubo bajas y cuesta, pero no tuvimos una regularidad durante todo el año y eso te pasa factura en la tabla”.Por último, Emiliano Romero hizo referencia al rival del próximo domingo (20.00hs), Mitre de Santiago del Estero: “Es un equipo que viene jugando bien, pero nosotros tenemos que mirar lo nuestro, lo analizamos pero encontrar la solución a los errores que tuvimos”.El defensor de Atlético de Rafaela, Tomás Baroni, fue intervenido quirúrgicamente en la jornada de ayer de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. De esta manera el “Bocha” tendrá unos 6 u 8 meses de recuperación.