Las baquets levantarán polvo en nuestra región

La historia del automovilismo en esta pampa gringa tiene una fecha de inicio, pero no de vencimiento. La definición, por sencilla que parezca, se ajusta claramente a una realidad irrefutable.

El próximo 25 de mayo se conmemorarán los 100 años de la primera carrera organizada por el Club Atlético de Rafaela.

No es un dato menor, porque ninguna otra entidad, con la excepción lógica del Automóvil Club Argentino, puede exhibir con orgullo un trayectoria tan dilatada en nuestro país.

Casi medio siglo atrás, en adhesión a los distintos actos que se realizaron para rendir homenaje a los próceres de mayo, en una ciudad que adquirió esa jerarquía poco tiempo antes, se disputó una carrera de autos.

Se constituyó en un tremendo desafío para hombres y máquinas, que debieron recorrer 320 kilómetros por caminos rurales en un tiempo donde no habían demasiados vehículos en la joven y pujante Rafaela.

Los participantes, decididos a beberse los vientos, tomaron la salida en una esquina que hoy es uno de los mojones históricos de nuestra geografía ciudadana.

Seguramente, no son muchos los que conocen una historia que se revivirá este fin de semana, cuando las baquets vuelvan a levantar nubes de polvo en los distritos que transitarán en esta región "fierrera".

Se replicará, en buena parte, el recorrido original, que apenas siete intrépidos pilotos se atrevieron a desafiar.

Aquel memorable 25 de mayo de 1919, inscribió su nombre con letras de molde como ganador Oberdan Piovano, con un Overland.

Si hasta parece ser un juego de palabras el de Oberdan y Overland, aunque cada uno tenía identidad propia. Esas que se recuerdan todos los años, desde hace casi un siglo, cuando aquella prueba empezó a transformarse en leyenda.

Mañana, la exhibición de los automóviles que tomarán parte del Gran Premio del Centenario, marcarán la puesta en escena de un acontecimiento que se ofrecerá su atractivo central durante el sábado y el domingo.

Este viernes, las baquets, esos autos descubiertos con sus colas recortadas, se podrán admirar, como verdaderas joyas mecánicas que son, en un lugar emblemático para este tipo de eventos: el bulevar Santa Fe.

En la tarde rafaelina, el presente le dará paso a la nostalgia, en un anticipo que merece tener una convocatoria que esté a la altura del acontecimiento.

Para el sábado a las 08:30 se anuncia el lanzamiento simbólico desde bulevar Lehmann y Alem, la misma esquina desde la que se largó aquella carrera.

Lehmann, Ataliva, Sunchales y Colonia Tacurales, serán testigo del paso de la caravana, en un primer tramo con neutralización en Morteros, para dar lugar seguidamente al enlace que cerrará la actividad sabatina en San Francisco.

Todo concluirá el domingo, cuando se reanude la marcha desde San Francisco, con destino a esta ciudad, en la que se respira desde hace más de 100 años, el inconfundible aroma que solo pueden generar los vehículos de competición.

Una vez más, como tantas desde su inauguración en 1953, el autódromo "Ciudad de Rafaela" vestirá sus mejores galas para recibir a este grupo de osados conductores, que escribirán una nueva página de gloria en la historia centenaria de Atlético una institución que en los albores del siglo pasado logró trascender por sus competencias automovilísticas.

Será, el de este fin de semana, un momento destinado a rendir tributo a quienes hicieron grande a una institución que nunca esquivó el compromiso, a la hora de traer a este rincón del mundo a las categorías más importantes en el plano nacional e internacional.

Las "500 Millas Argentinas", los Autos Especiales recorriendo las calles de la ciudad y las 300 Indy, son un claro ejemplo de la capacidad de los dirigentes que contribuyeron a fortalecer la hoy respetada imagen del Club Atlético.