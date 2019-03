Con arma blanca roban en agencia de quinielas

A las 15:00 de ayer, personal policial de esta Unidad Regional V se hizo presente en una agencia de quinielas ubicada en Av. Aristóbulo del Valle al 800 -barrio Fátima- debido a que se había producido un ilícito.En el lugar dialogaron con Nora C., de 58 años, quien refirió que momentos antes dos sujetos desconocidos con el casco colocado, ingresaron al local y mediante amenazas con un arma blanca le sustrajeron la suma de $ 6000 y un celular marca Alcatel, retirándose ambos de a pie hacia el Este.La víctima dijo no sospechar de nadie en particular. Interviene en el caso la fiscal de turno Dra. Mirna Segré.Cuando el reloj marcaba las 18:10 de la víspera, otro robo se produjo en un local comercial polirrubro llamado Mega Shopping Luna, sito en Av. Italia al 1800 -barrio Italia-.De acuerdo a la información primaria que se pudo recabar, al local comercial ingresó una persona de sexo masculino, quien luego de realizar una compra se dirigió detrás del mostrador y sustrajo la suma de $ 7000 en efectivo.A las 20:35 del martes, una vecina llamada Rosana Elizabet O., de 45 años, relató que cuando se dirigía en su bicicleta por calle Saavedra al llegar a calle Aguado, fue interceptada por un hombre en moto que la empujó violentamente y le sustrajo desde el canasto de la bicicleta su mochila que contenía su celular, documentación varia, 400 dólares y otras pertenencias, dándose a la fuga.Afortunadamente la mujer no resultó lesionada. Interviene en este hecho el fiscal Dr. Carlos Vottero.