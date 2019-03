Denunciaron al padre por abuso y fue mentira

Según su relato, Mariana tenía 6 años en 2001 cuando su padre la tocó por primera vez. Pero después de 17 años, la joven reveló un detalle estremecedor: su madre la había manipulado a ella y a su hermana para que levanten una denuncia falsa.

Pese a la condena, Ceferino no pasó ni un día en la cárcel, dado que se fugó a Chile. Ahora, Mariana compartió su historia en Facebook, con una foto del hombre acusado.

"El es mi papá, Ceferino Rotili, del cual nos separaron a mi hermana y a mi hace 17 años. No sólo de él, de mi hermano Matias, de mi abuela Mabel y de toda la familia de él!, comenzó su relato.

NO PUDO DEFENDERSE

De acuerdo al portal online de Radio Mitre, además Mariana explicó que cuando radicaron la denuncia no eran conscientes de lo que estaba pasando ni las consecuencias que ello traería, y sostuvo que la Justicia no le dio la oportunidad a su padre para que pueda defenderse.

"Los que me conocen saben la historia que viví con mi mamá. Nunca entendí como una madre podía internar a su propia hija y pedirle que la dejen bajo juez. Un 20 de mayo (mi cumpleaños) me levanté en la clínica de salud mental de Punta Alta (estaba internada por intentar suicidarme a los 16) y me dijo la enfermera 'llamó tu papá, para decirte que te ama y que te desea feliz cumpleaños', y yo dije por dentro ¿mi papá?... No lo creía", relató Mariana.

Fue entonces cuando comenzaron las dudas.

VIDEOLLAMADA DE REENCUENTRO

"Claramente mi mamá no estaba bien. Fue así cuando supe que mi papá era inocente y me decidí a buscarlo, hasta que lo encontré y desde ese día tuve una paz interior inmensa. El 17 diciembre del año pasado fue el día en donde todo se aclaró. Era el cumpleaños de mi papá y pude hablar con él. Hicimos una videollamada, y dije claramente este hombre no hizo nada. Después de todo mi vida entera fue una mentira".