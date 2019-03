Los empleados estatales realizaron una masiva movilización en Santa Fe

A la tensión creciente entre los sindicatos y la Provincia y los Municipios por las negociaciones salariales, se le sumó una contundente movilización de trabajadores públicos provinciales y municipales en reclamo de una mejor propuesta en la paritaria y en rechazo del descuento de estas 48 horas de paro que culminan en el día de hoy.AMSAFE, SADOP, UDA, UPCN, ATE, SIPRUS y FESTRAM (con la adhesión y acompañamiento de organizaciones como CTA Santa Fe, CGT Santa Fe y el Movimiento Obrero Santafesino, entre otras) se congregaron en la capital provincial. De acuerdo a los cálculos de AMSAFE, fueron 20.000 las personas que llenaron varias cuadras de la ciudad de Santa Fe, dando una clara señal al Gobierno provincial.De acuerdo a la crónica del diario El Litoral, "la columna tuvo preponderancia de pancartas y banderas alusivas a la lucha docente. Abundaban los guardapolvos. Arrancó en la Plaza del Soldado y llegó cerca del mediodía a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde esperaba un escenario con la leyenda en letras gigantes 'Basta de ajuste. Salarios dignos'”.Llegaron representantes de toda la provincia, y exhibieron desde carteles profesionalmente diseñados, hasta los escritos a mano en un pequeño pedazo de cartón: “Aumento del 40 por ciento ya”, “salarios dignos”, “basta de sueldos en negro”, eran algunos de los mensajes registrados.Fue una marcha ruidosa; después de los dirigentes haciendo punta de lanza, otro grupo de manifestantes desplegaban y portaban una extensa bandera argentina. Mates, termos, panfletos, redoblantes y mucho baile. Algunos hits del momento -Despacito y Leña para el carbón- le pusieron música al evento, y tuvieron letra propia: “Ay ay ay, ay ay ay, son socialistas y nos quieren descontar”, se cantaba en uno; “Miguelito, Miguelito, a ver si nos entendemos. La paritaria es libre, no puede tener techo. Los trabajadores no son como vos. No bancan ajustes. El gobierno tiene que entender que con este pueblo no van a joder”, era otro de los cánticos. La concentración se realizó en la Plaza del Soldado en el centro santafesino y de allí se marchó hasta Casa de Gobierno, donde miles de trabajadoras y trabajadores reclamaron por salarios dignos, condiciones de trabajo dignas y prevención y protección para el trabajo docente.Durante el acto tomaron la palabra por Siprus, Diego Ainsuain, por ATE Santa Fe, Elsa Splendiani, por SADOP, Pedro Bayugar, por FESTRAM, Claudio Leoni y por AMSAFE Provincial, la Secretaria General, Sonia Alesso.Recordemos que los sindicatos de la provincia reclaman un porcentaje que no solo recupere la inflación de enero y febrero, sino que anticipe la inflación por venir, además de una cláusula gatillo sin limitación alguna. El Gobierno, por su parte, propuso un 10% (más precisamente, un 7.4%, porque se le sumaba el 2.6% de diciembre) y una actualización que, con menos restricciones que antes, seguía atada a la recaudación que viene en baja, en función de la crisis económica reinante. Tras el rechazo y el anuncio de las medidas de fuerza, la administración de Miguel Lifschitz salió a anunciar que descontarían los días. Y en el caso específico de los docentes, que paralizaría las titularizaciones comprometidas en la paritaria del 2018."Hoy los compañeros que brindaron los servicios de atención en comedores escolares, guardias en hospitales, en hogares y otros servicios considerados esenciales, demostraron su compromiso con la comunidad y con sus compañeros de repartición, a pesar que los compañeros son los que menos ganan explicando a cada ciudadano la causa de la medida de fuerza, no descuidaron en absoluto la atención a la misma", dijeron desde UPCN.Sonia Alesso, entre otras definiciones, que incluyeron el reclamo por Paritaria Nacional y la exigencia de justicia completa por Carlos Fuentealba, expresó en el cierre del acto: “Nuestra asamblea ha definido exigirle al gobierno provincial la convocatoria a paritarias, es necesario que se sienten en una mesa a discutir porque rechazamos este aumento que ni siquiera compensa lo que aumentaron las tarifas de los servicios públicos, el transporte, lo que a diario pagamos en el supermercado, y nos hacen una propuesta que de ninguna manera es la mejor, es la peor, incluso peor a la del año pasado. Este año le hemos dicho al gobierno santafesino cada uno de los temas que están pendientes, el gobierno debe convocar y debe mejorar la propuesta”. Recordemos que la Asamblea de AMSAFE resolvió que tras este paro, en caso de no haber una nueva propuesta para evaluar en asamblea, habrá un nuevo paro de 48 horas con movilización nacional el 4 de abril en unidad con el resto del movimiento obrero. ¿Habrá convocatoria?