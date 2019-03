Granata luchará por la familia y las dos vidas

Finalmente el Tribunal electoral de Santa Fe despejó las dudas y dio luz verde para que la mediática Amalia Granata sea candidata a diputada provincial por la lista "Somos Vida" dentro de Frente Unite por la familia y por la Vida en las elecciones primarias del 28 de abril. Precisamente la reconocida panelista de televisión hizo escala ayer en Rafaela en el marco de su gira por distintas ciudades de la Provincia para presentar la lista que comparte con el pastor Walter Ghione y el abogado Nicolás Mayoraz.

"Siempre me gusta venir a Rafaela. Estamos esta vez para presentar la lista de candidatos a diputados provinciales por Somos Vida, que también ha podido formar nóminas de concejales en 25 ciudades de la Provincia", destacó Granata en el inicio de la conferencia de prensa que brindó junto ayer en el Hotel Parra. "Es una lista puramente Pro Vida, en realidad todas nuestras listas lo son. En lo que hace a la de diputados provinciales hay evangélicos, católicos, abogados por la vida, médicos por la vida, docentes y periodistas por la vida. Todos dispuestos a llegar a la Legislatura para luchar por los valores, por la familia, por el derecho a la vida que es lo más importante que nos quieren sacar y por la no ideología de género que ya tiene media sanción en la Legislatura provincial", expresó a revelar los pilares de la propuesta en tiempos donde el debate en torno al aborto se mantiene en lo más alto de la agenda pública.

Granata recordó que hace dos años debutó en política -cosechó más de 63 mil votos- con una candidatura, al igual que ahora, para una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. "Esa campaña me dejó muchas enseñanzas, positivas y negativas", reconoció ayer para luego agregar que "estoy transitando esta segunda postulación de diferente manera, desde otro lugar, pudimos conformar un nuevo espacio ligado al movimiento que surgió el año pasado a raíz de la ley del aborto, vamos bien, Santa Fe es una provincia pro vida y por eso estamos seguros que vamos a recibir el apoyo de la gente".

Al ser consultada por la alianza que estableció con Ghione para estos comicios después de haber sido adversarios en las urnas hace dos años, Granata destacó que "nos une una sola cuestión, reinvindicar los valores, la familia y el derecho a la vida". "Con Walter competimos en la elección pasada, pero cuando el año pasado surgió lo del aborto me llamó, empezamos a dialogar y a construir esta propuesta y este espacio pro vida que va a seguir creciendo", agregó.

- ¿Te sentís atacada?

- Todo el día, desde que se levantan hasta que se duermen me cuestionan, me atacan. De hecho recién venimos de Recreo, donde al salir de una radio las chicas de pañuelo verde nos vinieron a agredir. Fue un momento complicado, pero habla más de lo que son ellas de lo que somos nosotros, que mostramos nuestras ideas en forma pacífica y con argumentos, mientras que del otro lado se ponen violentas cuando no tienen fundamentos.

Respecto a la inseguridad, consideró que "es una problemática que mucho tiene que ver con la destrucción de los valores y de la familia, que es la primera contención; cuando no tenés una contención familiar, estás en la calle más cerca de la droga y la delincuencia".

Y rápidamente retornó a su zona de confort en materia de propuestas. "No hay nada más violento que querer matar a un ser humano desde el vientre, que no se puede defender. Si sale esa ley, ¿qué nos queda por delante? Hay que defender la familia para bajar la seguridad", subrayó.

En relación a la situación de la Provincia, afirmó que "siempre encuentro las mismas falencias: en los barrios la falta de obras como cloacas, agua, asfalto o la inseguridad" al tiempo que lamentó que "en cada elección los candidatos hacen las mismas promesas en campaña, pero después no se hacen esas obras".

"Santa Fe debería ser una de las provincias más lindas y con mayor infraestructura del país, y sin embargo siempre está igual con los mismos problemas. Un socialismo que ha prometido cosas pero no ha hecho nada. Por eso espero que la gente en estas elecciones elija bien, piense antes de votar y podamos sacar a esta gente de la Provincia que tanto daño ha hecho", indicó.

Sobre qué es elegir bien, explicó que "es apoyar a gente nueva, joven, que no esté contaminada por la política, que desplace a los candidatos que hace años viven del Estado pero no hacen nada". Por último, sobre el futuro de la Argentina no dudó en calificarlo como "incierto" al sostener que "vivimos el día a día sin saber qué puede pasar mañana cuando nos levantemos, proyectar es muy difícil, está complicado para todos los sectores, para los bajos ingresos mucho más".