El Tribunal Electoral ya arma 8.200 urnas

El Tribunal Electoral de la provincia comenzó ayer al mediodía con el armado de urnas para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a realizarse el 28 de abril. Se tratan de más de 8200 urnas, correspondientes a cinco categorías, cuatro de ellas en localidades donde no se eligen intendente y las urnas correspondientes a las mesas de electores extranjeros donde solo se eligen autoridades locales y no cargos provinciales.

Más de 2.669.000 mil santafesinos y 30 mil extranjeros están habilitados para votar en estas elecciones, donde se renuevan intendentes en 45 municipios, 50 diputados y 19 senadores.

Asimismo, se informó que los primeros días de abril estará llegando el correo que va a hacer la distribución territorial de todas las urnas que se están armando y también el envío de telegrama correspondiente a las autoridades de mesa.

Como se recordará, la semana pasada el Tribunal Electoral de Santa Fe exhibió y entregó a todos los apoderados de partidos y listas oficializadas los modelos de las boletas únicas para las PASO en las categorías correspondientes a los cargos provinciales: gobernador, vicegobernador, diputados y senadores.

En tanto, este jueves a las 17 horas se exhibirán las boletas correspondientes a cargos municipales y comunales en la sede del organismo ubicada en 1º de Mayo 1.565 de la ciudad de Santa Fe. Desde el organismo se informó que ni ayer ni hoy habrá atención al público debido al paro convocado por los gremios estatales de ATE y UPCN, por lo que la actividad se retomará este jueves 28 a partir de las 7:00 hs.

Al respecto, el prosecretario Electoral, Patricio Pascual, sostuvo que “estamos haciendo la exhibición de las boletas de categorías provinciales para que apoderados de listas y partidos puedan verse en la boleta y, si tienen alguna observación, puedan manifestarse en el plazo de 24 horas”. El prosecretario Electoral también afirmó que “este año, tanto en las elecciones PASO como en las generales, se volverá a hacer la experiencia de certificados digitales, en esta ocasión será en la ciudad de Santo Tomé y con la totalidad de las mesas”.

Respecto a las autoridades de mesa, Pascual detalló que “se va a trabajar con la estructura docente, no contamos con un registro de voluntarios para trabajar en las elecciones. El pago para las autoridades de mesa será de $ 3800 en total por las dos elecciones con las capacitaciones”.



CONSULTA

POPULAR

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la vez titular del Tribunal Electoral Provincial, María Angélica Gastaldi, admitió que avanza el diálogo que podría terminar con la firma de un acuerdo entre el gobierno provincial y el organismo que preside para que la consulta popular sobre la reforma de la Constitución convocada por el Poder Ejecutivo, se pueda realizar simultáneamente con las elecciones generales del 16 de junio.

Según publicó El Litoral, Gastaldi se mostró optimista pese a que tiempo atrás el Tribunal había cuestionado realizar la consulta popular en forma paralela con las elecciones generales. "Nosotros fijamos algunas pautas y estamos encaminados hacia una actitud de colaboración. Creo que la consulta se va a hacer. El gobierno la tiene establecida", respondió la funcionaria judicial ante una consulta del diario. "Nosotros siempre dijimos que no puede haber confusión electoral (al hacer la consulta y las elecciones el mismo día); que tiene que haber autoridades de control y de escrutinio, distintas. Y eso creo que está garantizado", agregó.

Según el decreto firmado por el gobernador, Miguel Lifschitz, el plebiscito no obligatorio ni vinculante consultará a los santafesinos si están a favor o no de la reforma de la Constitución provincial.