Se sortearon los espacios para la campaña electoral

Si bien estaba pautado para anoche, el sorteo de las 418 columnas de alumbrado público en las principales avenidas de nuestra ciudad se realizó el pasado lunes por la noche. Es que se adelantó como consecuencia del paro de los municipales que concluirá en la jornada de hoy."La idea es que se usen de manera vertical, máximo dos carteles por columna y despegado del piso, al menos, de la altura de una persona. Empezarán a colocarlos desde el jueves a la noche. Los partidos políticos ya tienen muy internalizado este proceso. Todo el mundo se llevó un plano en donde le toca", adelantó el Secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Los espacios sorteados van de Av. Santa Fe hasta Aconcagua - Río de Janeiro. Bv. Lehmann hasta Luis Maggi- Jaime Ferré, Bv. Irigoyen hasta Av. Fader - Av. Williner y Bv. Roca hasta Suipacha - Ayacucho. Hay que agradecer la predisposición de los espacios políticos", indicó. Vale destacar que, al igual que en otras campañas, no se podrán utilizar tampoco espacios públicos emblemáticos como las escuelas, la Catedral, la Municipalidad o la Recova.Los carteles a utilizar son de 2 metros de alto por 1 de ancho. Una de las cuestiones que se consensuaron es que se utilicen de forma vertical, dado "durante las tormentas, sufren más los embates del tiempo y tienen más riesgos de caerse", comentó López."Los plazos de colocación y de retiro serán los que plantea la ley", es decir, comenzarán a colocarse desde el jueves por la noche -desde las 20, para evitar molestar a los vecinos con los ruidos que la actividad genera en un horario nocturno- y deberán retirarse entre 48 y 72 horas después del comicio del 28 de abril.La crisis también llegó a la campaña electoral: "los bastidores de los carteles, que tienen un costo importante, la mayoría de los espacios políticos, lo reutiliza. En cambio, las lonas, muchas veces tienen que recambiarse, incluso, de las PASO a las generales, porque se modifican las posiciones de las listas. Seguramente, será una campaña mucho más austera desde lo visual y lo sonoro y habrá más dinero invertido en redes sociales", comentó López.¿Qué pasa en otros lugares, como Avenida Podio o Avenida Italia? "Lo que está regulado, es la forma de colocación. Por ejemplo, en Bv. Lehmann, donde el cantero es angosto, el consenso es no colocar carteles grandes, sino los chicos de 50 cm. Tampoco se usarán pasacalles y también se reguló la publicidad sonora (previamente, con aviso del recorrido a la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, para tener en cuenta a alguna transgresión): será de 8 a 12 y de 16 a 19.30, para que no sea molesto a los vecinos", completó Lopez.En el caso de haber algún tipo de denuncia, o cartelería política caída, Protección Vial y Ciudadana tomará nota y los llevará al depósito de calle Constituyentes, tras la notificación al partido político.