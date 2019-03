Ben Hur presentó la escuela “César Menotti”

Una reunión más que importante para el Club Ben Hur y la ciudad de Rafaela se realizó anoche en el Centro Cultural que posee la institución sobre calle San Lorenzo en materia futbolística, ya que se produjo el lanzamiento de la escuela de entrenadores “César Luis Menotti”. Se trata de la escuela oficial de la AFA, la primera en la historia, que ya ha cumplido exitosamente con todos los requisitos que se necesitan y que exige la CONMEBOL, logrando la homologación de la misma. Dicha escuela ha desarrollado un modelo semi-presencial que permite acercar a todos los puntos del país la misma calidad de formación y utiliza la modalidad de educación a distancia para el desarrollo de las horas teóricas.

Este modelo se complementa con las acciones en campo, siendo la intención de la escuela generar el más amplio carácter federal educativo, aspecto este que ha contribuido de manera formidable en la construcción del prestigio histórico de nuestro fútbol.

Por este motivo, el club Sportivo Ben Hur y Escuela de Entrenadores César Luis Menotti, celebraron el hecho de poder lanzar esta sede presencial en una de las regiones más fértiles en términos de talentos futbolísticos, esperando replicar lo propio, respecto a la formación de entrenadores profesionales, y a favor de la formación de nuestros niños y jóvenes, y de nuestro fútbol en general.

Formaron parte del evento Adrián Zenklusen, presidente del Club Ben Hur; Luis Castellano, intendente de la ciudad; César Mario Menotti, titular de la Escuela, hijo de César Luis y uno de los hacedores de este proyecto; el coordinador y profesor de la Escuela, Fernando Signorini, quién fue PF personal de Diego Maradona por más de 10 años en Barcelona, Sevilla y Nápoli y durante los Mundiales 1986, 1990 y 1994. Con Maradona ya como entrenador, integró los cuerpos técnicos de la Selección Argentina y de Racing además de ser PF personal de Juan Román Riquelme en Barcelona, estando también en clubes como Sampdoria, Tecos, Independiente y Rosario Central con el Flaco Menotti como técnico. También formó parte de la presentación el entrenador Rubén Rossi, profesor titular de la Escuela, ex jugador de la Selección Argentina juvenil en 1979 en Japón, donde compartió plantel con Maradona. También fue coordinador del fútbol amateur de River Plate durante 4 años y de clubes como Colón, Unión y Quilmes, entre otros, además de ser director deportivo del Club Ben Hur y capacitador en el fútbol formativo de la Universidad Nacional del Litoral. Y por último, también se hizo cita el ex jugador Mariano Pernía, quien inicio su carrera futbolística en Independiente, pasando luego a España donde pasó por el Recreativo de Huelva, el Getafe y Atlético Madrid, además de estar en Nacional de Uruguay y Tigre, donde finalizó su carrera. En 2006 obtuvo la nacionalidad española, logrando formar parte del plantel de la selección de España en el Mundial de Alemania 2006, ganándose un lugar en la formación que dirigía Luis Aragonés. También acompañaron este presentación Leonardo Crosetti, titular de la Secretaría de Deportes del municipio local; Fabián Zbrun, presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol; el coordinador del club, César Bessone; Carlos Trullet, entrenador del plantel superior de la BH y profesores de las divisiones inferiores e infantiles de la institución de barrio Parque.



POSIBILIDAD SUPERADORA

El presidente benhurense, en el inicio de la conferencia, le dio la bienvenida a estas figuras importantes del fútbol argentino que vinieron a la ciudad, mostrándose orgulloso por tenerlas en su casa. Además sostuvo que “hace varios meses que se viene trabajando con esta chance de traer esta Escuela a Rafaela para darle la posibilidad superadora a todos los formadores y a todos aquellos que quieren iniciarse en la actividad de la dirección técnica, algo que me pareció muy importante como iniciativa. Hace varios años nos planteamos una meta en el club, que fue empezar a darlo vuelta, a crecer, a construir, y permanentemente se encuentra haciendo cosas, al margen de las cuestiones deportivas. Tenemos más de 750 deportistas en la institución y tenemos una calidad muy buena de profes en la parte de la formación social de los chicos. Estamos contentos con esto y esperamos que esta iniciativa que el club propone le sirvan a los entrenadores y le puedan dar un salto de calidad”.

A su turno, el intendente destacó que “como rafaelino e integrante de una ciudad muy futbolera, me siento muy agradecido con tener estas visitas ilustres, y estamos con muchas expectativas, sobre todo en la parte social, donde buscamos poder ampliar la base deportiva, acompañando a los clubes de la ciudad. El fútbol es nuestra identidad, y para practicarlo bien hay que prepararse y para esto hay que aprender y enseñar. Felicito esta iniciativa y ojalá aquellos que no pueden estar en los clubes la puedan aprovechar al máximo. Es enorme el trabajo que hay que hacer y es mucho lo que tenemos que aprender, ya que esto le viene bien al club y a la ciudad”.

Posteriormente, Menotti contó los inicios de este hecho, “allá por el año 2017, donde la FIFA y la CONMEBOL tomaron la decisión de que las escuelas de entrenadores empezaran a tener un criterio unificado, ya que hasta ese momento cada país manejaba la formación de la manera que le parecía. Hubo un acuerdo con un nuevo modelo formativo y se pensó en la posibilidad de que la educación sea semi-presencial. Esto lo llevó adelante Gonzalo Belloso, secretario de desarrollo de CONMEBOL y ex jugador argentino de Central y Lanús, etc. En función de esto, pensamos en poder tener la palabra de personas importantes y que han sido parte de la historia del fútbol. Así que viajamos, formamos registros de gente de la talla de Guardiola, Cappa, Valdano, Sacchi, y nos pareció una gran idea hacer que en cualquier lugar del país o de Sudamérica, cualquiera pueda tener acceso a esa información, la parte teórica, cuando en general las escuelas tienen sedes en capitales y hay muchas personas que no pueden acceder. Luego hay que llevar todo eso al campo de juego y hay que experimentar con gente de mucha trayectoria, y por eso estamos tratando de tener la mayor cantidad de sedes posibles. Nuestra intención fue esa y estamos felices de que Rafaela sea una de las primeras ciudades que haya decidido ser la otra parte de este proyecto, ya que los clubes son los formadores de los jugadores y entrenadores. Así que en pocos días van a venir al club profesores de todas las áreas para empezar a llevar a la práctica todo lo que hay registrado en internet”.

Luego, Mariano Pernía, en su breve discurso, destacó que “es un placer formar parte de esta realidad. Estamos para ayudarlos a explicar todas las dudas que hay en la parte táctica o técnica de un plantel, y volcar todo lo que uno a aprendido y lo que experimentó a lo largo de su carrera. Transmitir esto es hermoso, ya que pude disfrutarlo a pleno”.

A continuación, Rossi argumentó que “hace muchos años que veníamos desarrollando este proyecto. Estábamos convencidos que teníamos que armar una Escuela que se sustente con una idea, un concepto, un principio filosófico futbolístico, y por eso llegamos al nombre de esta Escuela. Desde ese lugar hemos desarrollado todo, más allá de no creernos que somos los dueños de la verdad. En el fútbol, como dice el Flaco, al igual que en la vida, nadie es dueño de la verdad, pero tratamos de hacer hincapié precisamente en la filosofía, en las ideas y en los pensamientos del Flaco, pero sin dejar de lado ninguna otra idea futbolística. No debemos olvidarnos nunca de nuestras raíces y de nuestro ADN futbolístico, porque junto a Brasil, hemos sido grandes exportadores de futbolistas. Creemos que los formadores nos tenemos que seguir preparando permanentemente, porque el que pretende enseñar nunca debe dejar de aprender. Es un orgullo ser parte de esta escuela, ya que para mi el Flaco Menotti es el DT más grande de la historia”.

Por último, el Profe Signorini cerró el encuentro diciendo que “estoy encantado de estar acá, pero fundamentalmente porque el fútbol es un hecho deportivo y cultural. Antes de comenzar mi experiencia en Barcelona, hace varios años, quería empezar en el lugar del DT que más me ha seducido o tal vez sorprendido por su manera de entender y transmitir para qué debe servir el fútbol. Alguna vez escuché de él que el fútbol es una fantástica excusa para ser feliz, y vaya si tiene razón. Debo confesar que fue uno de los grandes maestros que tuve en mi vida para educarme en el deporte El fútbol no sirve para ganar, es mucho más que eso. Estoy convencido y comprometido con esta idea de César, que creo que tiene que trascender las épocas. La transmisión de sus conceptos no se debe terminar nunca y debe pasarse de generación en generación para que el sueño de ser mejores el día de mañana se pueda cristalizar”.



REQUISITOS

A partir de este miércoles, en el link de la institución, www.clubbenhur.com.ar, estarán todos los requisitos para todos los interesados que quieran inscribirse. Sólo se necesita ser mayor de 18 años y poseer el título secundario.