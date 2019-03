Piedras con historia en Colón, Entre Ríos

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Se estima que la presencia de ágatas en Colón, provincia de Entre Ríos, responde inicialmente a coladas de lava volcánica del prehistórico período cretácico y a posteriores procesos de erosión.

El ágata es un conjunto de variedades del cuarzo o sílice, cuya cualidad característica es la de poseer serpenteantes bandas de colores poco contrastados que, alineadas una encima de la otra, con sutiles ondulaciones, responden a la forma misma de la piedra y cautivan las miradas de los aficionados y visitantes.

Entre marrones, amarillas, negras, las más de dos mil piezas de ágata que se exponen en este particular museo, varían no sólo por sus naturales características físicas, sino también por el trato que han recibido en el proceso de recolección, corte y pulido.

Resistente a los reactivos químicos, se trata de una roca dura cuyo tamaño y forma pueden variar considerablemente.

Si bien la presencia de estas piedras semipreciosas en la región, no fue descubierta recientemente, la familia que inició este emprendimiento es pionera en recolectar, cortar, pulir y exhibir estas piezas; tareas en las que se viene formando a lo largo de los años y que demandan un riguroso y paciente trabajo artesanal.

El canto rodado, por lo general, es utilizado por las canteras de la región para el cemento, cuyo rédito en la construcción es inmediato a través de procesos industrializados.

Es por eso que por años, ha sido resistido el trabajo de este mineral semiprecioso.

También porque hay quienes no lo quieren, al advertir que arruina los neumáticos de los vehículos y los calzados de los caminantes.

Actualmente, desde diversos lugares de la provincia y el país, muchos llegan a la Reserva para conocer los secretos de la tarea, formarse e iniciar emprendimientos similares. Aunque al descubrir el esfuerzo que demanda, sólo algunos deciden seguir.

Es que se trata de ir pacientemente a la cantera, revolver y revolver hasta elegir las piedras justas, las más grandes; observarlas detenidamente, recogerlas; para después cortarlas, pulirlas y lavarlas.



BELLA, MISTERIOSA Y ENERGÉTICA



Entre quienes arriban habitualmente por el emprendimiento de Selva Gayol, algunos se centran particularmente en llevar piezas de ágatas para enriquecer colecciones de minerales semi preciosos.

Otros llegan atraídos por la singular belleza de la piedra, que adquieren para incorporarla en productos de bijouterie y artesanías.

En los últimos tiempos, muchos las solicitan para tratamientos de gemoterapia o reiki, ya que esta piedra multicolor, formada a partir de multitud de cristales de cuarzo, se dice, posee propiedades energéticas que favorecen el equilibrio físico, mental e intelectual; tan necesario en tiempos de vertiginosidad y sobreexposición emocional.

Según algunas terapias alternativas, esta piedra semi preciosa es capaz de actuar sobre los estados de ánimo de las personas, para asumir positivamente los desafíos cotidianos.

A propósito del valor espiritual que muchos buscan en esta gema, incluso se acercan algunas familias judías, quienes las llevan para dejárselas en los cementerios a sus seres queridos fallecidos, siguiendo una tradición religiosa que elige las piedras en lugar de las flores.

Y por supuesto, sin un interés predeterminado, cientos de familias arriban diariamente al museo, como complemento de la playa y el ineludible Parque Nacional El Palmar.

El museo está abierto todo el año y es atendido por la misma familia, que responde de manera personalizada las infinitas consultas de los visitantes. También se ofrecen visitas guiadas.