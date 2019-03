Jornada de RCP en la delegación UTTA San Isidro

El jueves 21, se llevó a cabo una jornada gratuita de RCP y Primeros Auxilios en la Industria Hípica en la delegación UTTA San Isidro. Con una marcada asistencia, los jockeys y jockeys aprendices que participaron aprendieron maniobras de resucitación cardiopulmonar, uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático), reconocimiento de un sincope cardíaco, y fundamentos legales que lo amparan.Para la apertura de la jornada estuvieron presentes Guillermo Taborda, secretario de Organización e Interior del gremio; Luciano Zylber, coordinador hípico de la UTTA, y José Lufrano, responsable de la Unión de Jockeys de la República Argentina (UJRA).El instructor a cargo fue José Luis Bardini, licenciado en Enfermería, quien junto al Dr. Octavio Arakaki, especialista en Medicina del Trabajo, llevó adelante la parte teórica y práctica del taller. Al respecto Bardini sostuvo “estamos muy agradecidos a la UTTA por dejarnos participar y enseñar algo fundamental y necesario para la comunidad que debemos llevar con responsabilidad”. Por su parte Arakaki agregó “el jockey tiene muchas probabilidades de participar de un evento cardíaco como puede ser una fibrilación o un paro por situaciones como deshidratación, golpes de calor o traumatismo directo, entonces hay que estar entrenados en maniobras de RCP porque este tiempo que se utiliza para reanimar le puede salvar la vida a cualquier compañero”.Con demostraciones en muñecos cada asistente puso en práctica los conocimientos adquiridos sobre las maniobras tanto para adultos y como para lactantes. Además pudieron conocer el funcionamiento de dos modelos de desfibriladores. Carlos Sánchez, uno de los jockeys presente en la jornada manifestó: “soy de prestar mucha atención a estos talleres, pero esta en particular me interesó muchísimo, sobre todo las prácticas. Creo que si me pasara de tener que asistir a algún compañero, ahora sí me animaría”.