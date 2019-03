Repercutió en la ciudad un nuevo paro municipal

Un nuevo paro de los trabajadores municipales se llevó a cabo ayer en la ciudad, mientras que hoy completarán otras 24 horas de una medida de fuerza que tuvo un acatamiento total en la ciudad y que ha repercutido en el ciudadano."Seguimos esperando las paritarias, con una oferta superadora, que se nos reconozca esta necesidad que tenemos y un aumento que contenga mínimamente la inflación para no perder el poder adquisitivo", le dijo ayer a este Medio el titular del SEOM, Darío Cocco, quien aseguró que aún "no fuimos convocados ni citados por nadie", en relación a cómo continuará este tema.Si bien se sabe que el llamado será provincial, LA OPINION pudo constatar con varias fuentes municipales que mañana, una vez que finalice la medida de fuerza, habrá varios llamados al gremio para preguntar cómo sigue esta negociación. "Estuvimos en contacto con Luis Castellano, con Marcela Bassano, con el mismo Marcos Corach... pero entendemos que es una negociación provincial, que es muy difícil destrabarla a nivel local. Es muy complejo y por eso estamos inmersos en este tema colectivo que no es imposible de resolverlo o destrabarlo a nivel local, si no hay acuerdo provincial", expresó ayer Cocco.La marcha de todos los gremios estatales (ver página 9) hizo ruido en el seno provincial: "fue una marcha multitudinaria. Todos estamos solicitando una visión distinta de parte del gobierno provincial y de parte de las autoridades municipales y comunales", expresó el representante gremial y añadió: "esta es la paritaria más difícil que hemos tenido; por la incertidumbre, por la crisis que venimos trayendo todos estos años, donde ya sabemos que los Municipios y Comunas están atravesando un duro momento, pero que a su vez sabemos que es consecuencia de la firma del pacto fiscal y de algunas medidas que se han tomado", relató, remarcando que si en las próximas horas no hay solución alguna, volverán las medidas gremiales.En la marcha de ayer, el secretario general de FESTRAM expresó que "los gremios provinciales le advertíamos que no íbamos a pagar nosotros el ajuste. Le advertimos que lo íbamos a ver no solamente con el salario, lo estamos viendo con la falta de vacunas, con trabajo en negro, con el cierre de lugares, como el caso del Hospital de Niños y las cardiopatías congénitas”, dijo, haciendo un paneo de la situación.Asimismo, agregó que "trabajamos de cara a la gente. No es como el gobierno que dice que somos privilegiados. No nos gusta tener el privilegio de ver cómo se está destrozando la sociedad, cómo se cae el empleo, cómo se cierran las fábricas, cómo tenemos los hospitales cada vez más llenos porque se cierran las obras sociales. Eso es el ajuste. Acá estamos los trabajadores unidos para repudiar y confrontar contra el ajuste”, finalizó.Recordemos que esta noche sacamos los residuos biodegradables.Minibuses, ZEC, la Estación de Residuos Clasificados, el Complejo Ambiental Rafaela, Rafaela en Acción, y otros dispositivos municipales retomarán el servicio mañana. En tanto, el Cementerio Municipal estará abierto al público, mientras que la Administración permanecerá cerrada. Habrá una guardia mínima en caso de sepelio.