Pirotecnia: hoy habrá 2 reuniones en el Concejo

Pese al paro de los municipales, los concejales de la ciudad retomarán sus tareas en la previa de la sesión del día jueves por la mañana. Habrá dos reuniones, una a la mañana y otra a la tarde, ambas sobre el mismo tópico: la posibilidad de la prohibición de la pirotecnia sonora en nuestra localidad. Esto se da luego de la manifestación del pasado domingo en la explanada municipal, reclamando por la aprobación de la ordenanza

La primera será con el Fiscal Municipal Daniel Galloppo, a las 9. Si bien se afirmó que el encuentro será para analizar la posibilidad de un posible veto por parte del Intendente, ese no es el objetivo final. Si fuera así, deberían dialogar con el funcionario del Ejecutivo ante cada ordenanza que se vote y esto no sucede. Lo que se buscará es determinar efectivamente el "poder de fuego" que pueda tener en la Justicia la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), quienes sutil pero férreamente, han anticipado que accionarían legalmente en contra del Municipio en el caso de que se aprobara la norma. Vale destacar que la CAEFA ingresó una nota solicitando un nuevo encuentro, el cual todavía no tiene fecha.

Por otra parte, se reunirán a las autoridades de la Liga Rafaelina de Fútbol. ¿Por qué? Porque en uno de los artículos, se determina que, en el caso de que se de una explosión no autorizada dentro de las instalaciones de una institución, será esta la que deba abonar la multa. Y los clubes no están de acuerdo en responsabilizarse por el incumplimiento de la ordenanza por parte de los hinchas.